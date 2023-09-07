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        Zeki Çelik ve Cenk Özkaçar "2-0 kazanırız"

        AMilliFutbol Takımı oyuncularından Zeki Çelik ve Cenk Özkaçar, valilik meydanında kurulan alanda taraftarlarla bir araya geldi. İki oyuncu da Ermenistan´ı 2-0´lık skorla yeneceklerini ifade etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 16:30 Güncelleme: 07.09.2023 - 16:30
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        Zeki Çelik ve Cenk Özkaçar "2-0 kazanırız"
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        EURO 2024 Elemeleri D Grubu 5'inci maçında 8 Eylül Cuma günü A Milli Futbol Takımı ile Ermenistan, Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maç öncesi milli oyunculardan Zeki Çelik ve Cenk Özkaçar, valilik meydanında kurulan alanda taraftarlarla bir araya geldi. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği Ali Tınaz´ın da sunuculuk yaptığı etkinlikte millilere sosyal medya üzerinden gelen sorular yönetildi.

        Milli oyuncu Zeki Çelik, taraftar desteğini arkalarında görmek istediklerini ifade ederek, "Taraftarımızın desteği kesinlikle önemli. Olumsuz bir durum da olabilir ama Allah´ın izniyle o da olmayacak. Onların desteğini görmek istiyoruz, onlara inanıyoruz. Yarınki maç skoru için 2-0 kazanırız diyorum" dedi. İlk kez milli takıma çağrıldığında neler hissettiğinin sorulması üzerine de Zeki Çelik, "Ben o zaman İstanbulspor´da oynuyordum, 2'inci Lig´de. 21 yaşındaydım. O gün de deplasmana gidiyorduk, milli takıma çağırılacağımı beklemiyordum. Çağırılınca tabii ki çok mutlu oldum, ne yapacağımı bilemedim. Bütün ailem, arkadaşlarım mesaj atmaya başladı. Nereden geldiysem bütün arkadaşlarım mesaj attı. Çok mutlu olmuştum yani. Çok keyifliydi" karşılığını verdi.Cenk Özkaçar da Ermenistan´ı 2-0´lık skorla yeneceklerini belirterek, "Galibiyete ulaştığımız dakikalar bazen maçın son dakikaları olabiliyor. Onun için Eskişehir´deki ve tüm taraftarlardan maçın son dakikasına kadar bizi desteklemelerini istiyoruz. Biz de onlara kaliteli bir maç izleteceğiz. Ben de maçı 2-0 kazanacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu. Milli takıma ilk kez davet edildiğinde İzmir´de olduğunu anlatan Özkaçar, "Ben o zaman İzmir´deydim. Belçika´da sezon bitiminden sonra aslında böyle biraz tatil modundayken, dışardayken haberi almıştım. Tabii ki benim için daha özel olan daha önce ki milli takım yaş kategorilerine çağırılmamıştım. Sadece Ümit Milli Takım ardından A Milli Takıma çağırıldım. O anda Zeki Çelik´in dediği gibi ailemden, arkadaşlardan gelen mesajlar karşısında tüylerim diken diken olmuştu. Gözlerim dolmuştu. Aşırı mutluluğun getirdiği sıcaklık hissiyatına kapılmıştım. Ama tabii ki o ilk başta ki mutluluğumu unutamıyorum" ifadelerini kullandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        -Valilik meydanı etkinlik alanı, toplanan taraftarlar, genel görüntüler

        -Zeki Çelik ve Cenk Özkaçar açıklamalar

        -Sahnede selfie çekilmeleri

         DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN

        2023-09-07 16:29:38

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