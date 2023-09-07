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        Petrakov: Türkiye kazanırsa yüzde 90 finallere yükselir

        ErmenistanMilliFutbol Takımı Teknik Direktörü Oleksandr Petrakov, yarınki karşılamada Türkiye´nin galip gelmesi durumunda yüzde 90 finallere yükseleceğini ifade ederek, "Türkiye Milli Takımı´nda genel olarak çok iyi oyuncular var. Özellikle Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu´nun oyununu beğeniyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 19:06 Güncelleme: 07.09.2023 - 19:06
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        Petrakov: Türkiye kazanırsa yüzde 90 finallere yükselir
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        EURO 2024 Elemeleri D Grubu 5'inci maçında 8 Eylül Cuma günü A Milli Futbol Takımı ile Ermenistan, Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde son idmanını yapan Ermenistan Futbol Milli Takımı´nın teknik direktörü Oleksandr Petrakov, düzenlenen basın toplantısında konuşarak maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        "YARINKİ KARŞILAŞMA ÇOK ÖNEMLİ"

        Karşılaşmanın çok önemli olduğunu ifade eden Petrakov, "Yarınki karşılaşma çok önemli. Türkiye yarın kazanırsa yüzde 90 finale gitme olasılığını sağlayabilecek. Bizi daha 5 maç bekliyor. Bunları da oynamalıyız. Tigran Barseghyan´ın sakatlığının büyük bir olumsuzluk oluşturacağını zannetmiyorum. Gelmeden önce konuştuk ve tedavi olmasını önerdim. Uzun yıllardır milli takımımızda fakat yerini doldurabilecek oyuncularımız var. Türkiye Milli Takımı´nda genel olarak çok iyi oyuncular var. Özellikle Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu´nun oyununu beğeniyorum" şeklinde konuştu.

        EDUARD SPERTSYAN: TRİBÜNLERİN DOLU OLMASI BİZİ ETKİLEMEYECEK  

        Ermenistan milli takımı oyuncularından Eduard Spertsyan ise Türkiye ile oynanacak maçın çok önemli olduğunu bildiklerini belirterek, "Hepimiz bu maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Şuan ikinci sırada bulunuyoruz. O yüzden bizim için çok önemli bir maç. Genelde futbolcular tribünlerin dolu olmasından yanadır. Burada tribünlerin dolu olması bizi etkilemeyecek. Oyun planlarımız hazır. Planları uygulayarak oyunumuzu oynayacağız" şeklinde konuştu. 

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 

        Oleksandr Petrakov'un açıklamaları

        - Eduard Spertsyan'ın açıklamaları

        İdmandan detaylarDHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Oğuzhan KILIÇ-Sarp DEMİRHAN/

        2023-09-07 19:05:39

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