Stefan Kuntz: İyi bir maç çıkaracağımızdan eminim AMilliTakım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Ermenistan maçında forvet alanında eksikler olduğunu ifade ederek, "Belki şimdiye kadar alışmış olduğumuz oyun sisteminden farklı bir oyun gidişatı da olabilir. O da çok doğaldır. Ama yine de iyi bir maç çıkaracağımızdan eminim" dedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve oyunculardan Kerem Aktürkoğlu, yarın oynanacak olan Ermenistan maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gazetecilerin sorusu üzerine, genç oyuncuların milli takımdaki durumlarını değerlendiren A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, genç oyuncuların yavaş yavaş A Milli takıma adapte olmalarıyla ilgili çalışmalar yaptığını söyledi. Genç oyuncular için destek isteyen Stefan Kuntz, "Zaten U-21 ile iletişimimiz çok iyi. Bu tarz konuları hep onlarla görüşüyoruz. Kenan´la ilgili olsun Can´la ilgili olsun zaten hocalarıyla görüşmüştük. Kazımcan ile Bertuğ´da güzel bir örnek. Eğer bireysel olarak kendinizi geliştiriyorsanız U-21´de önemli bir rol alıyorsanız bizim de takviye yapmak istediğimizde önceliğimiz daima U-21´deki oyuncularımızdır. Aynı zamanda sorumluluğun gereği sırf ben önümüzdeki maçı ve Japonya maçını düşünmüyorum. Aynı zamanda bu tarz oyuncularında yavaş yavaş A Milli takıma adapte olmalarıyla ilgilide çalışmalar yapıyorum. Şimdi bu maçlarla beraber hem Bertuğ hem de Kazımcan için geçerli fakat bundan sonra ki süreçte belki Kenan olabilir belki Can olabilir. Bu oyuncuları A Milli Takım'a alıp süre verdiğimizde sizlerden de ricam, toplumdan da ricam, hemen oyuncuları A Milli Takım oyuncusu olarak değerlendirmeyin. Sonuçta onlar U-21´de en iyi performans gösterip, burada süre almayı hak eden, hala gelişim katetmesi gereken oyuncular. Onlara A Milli Takım bünyesinde direk değerlendirdiğinizde onlara ister istemez bir baskıda yüklüyorsunuz" dedi.

"ASLINDA ÇOK DEĞİŞİK BİR MAÇ OLABİLİR"

Milli takım oyuncularının, yurt dışı transferlerini ve takımdaki eksikleri değerlendiren Stefan Kuntz, "Aslında çok değişik bir maç olabilir, çünkü sol bek pozisyonunda beklenmedik eksikliklerimiz var. Forvet alanında eksiğimiz var. Arda sakat böylelikle belki şimdiye kadar açılmış olduğumuz oyun sisteminden farklı bir oyun gidişatı da olabilir. O da çok doğaldır. Ama yine de iyi bir maç çıkaracağımızdan eminim. Şimdi Merih´le Çağlar için önemli olan ilk etapta kulüplerinde nereye gideceğini tam kestiremediğimiz bir durumdalardı. Böylelikle yeni kulübe gidip de forma şansı bulmaları ve bu kesinlik kazanmış olması çok önemli. Arda tabi ki inanılmaz bir transfer gerçekleştirdi. Ama şu anda onun etkisini çok yaşayamıyoruz. Çünkü o önce bu sakatlığını atlatıp, takıma adapte olması gerekiyor. Orkun kesinlikle bu transferden çok şey kazanacaktır. Hem kişisel olarak çok gelişecektir hem de onlarda bir Alman hoca tarafından yönetiliyor. Çağlar transferiyle ilgili zaten çok erken bu konuyu bizimle görüştü. Yani hem Atletico Madrid hem Simeone çok farklı bir yer çok önemli bir transfer onun için ama en önemlisi oyuncuların bu transferleri yaptıktan sonra sahaya da çıkıp oynamaları, oynadıkları sürece Milli Takıma çok faydalı olacaklardır. Ama aynı zamanda tabi Galatasaray´ın da Şampiyonlar Ligi´ne katılması, Fenerbahçe ve Beşiktaş´ında gruplara kalması böylelikle Avrupa da ki maç sayılarımızı da yükseltecek olmaları tüm oyunculara, oynayacak oyunculara bir artı olacaktır. Öncelikle ön tarafta herhangi bir sıkıntı yaşadığımızı düşünmüyorum. Çünkü o tam olarak o süreçten sonra kaç gol attığımızı ezbere bilmesem de en azından birçok oyuncunun gol atma sorumluluğunu üstlendiğini görüyoruz. Federasyon değişiklikleri bilhassa farklı spor dallarında çok farklı kriterler getiriyor ve futbol da bir federasyon değişikliği inanılmaz kriterleri çok olan bir şey. Ayrıca iyi futbolcular zaten bir an önce Milli Takım kararlarını veriyorlar. O yüzden hala o telefonu bekliyorum Vargas´tan kardeşi olduğu ile ilgili" şeklinde konuştu.

"MERT GENEL OLARAK AYAĞI SAĞLAM BİR KALECİ"

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, kaleci Mert Günok´un maçlardaki skor katkısının hatırlatılması üzerine, "Mert´in zaten genel olarak ayağı çok sağlam bir kaleci. Böylelikle rakip takım çok baskılı oynadığında bile ön bölgede rahatlıkla çözüm bulabilen bir kaleci. Tabi ki uzun top da her zaman bir opsiyondur, oyunun gidişatına göre fakat aynı zamanda bence bu tarz durumlarda Uğurcan´da, Altay´da bu topları oynayabilen kaleciler. Böylelikle her ikisi de imkan bulabilecektir. Merih´in ofansif oynuyor olması aslında yarınki maç gibi maçlar için önemli olabilir. Çünkü stoperlerin aslında aktif olması gereken maçlar bunlar. Çağlar´ında maçlarını elbette izledik. Bilhassa hazırlık döneminde çok iyi maçlar çıkarttı ve defansif yönden hatasız oynadığı maçlar oluyor. Simeone de zaten defansif yönden çok daha fazla ağrılık gösterdiği için bu önemli bir konu. Yeni bir oyuncunun bu kadar çabuk Simeone´den övgü dolu sözler alması da onun ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gösterir" ifadelerini kullandı.

KEREM AKTÜRKOĞLU: HAYALLERİMİZ VAR, AVRUPA ŞAMPİYONASI´NI ÇOK İSTİYORUZ

Basın toplantısında sorularını yanıtlayan milli futbolculardan Kerem Aktürkoğlu ise takım olarak Avrupa Şampiyonası´na gitmeyi çok istediklerini söyledi. Ermenistan ile oynanan ilk maçın zorlu bir mücadeleyle geçtiğini ifade eden Aktürkoğlu, "İlk maçta gerçekten zorlu bir mücadele oldu ama kazanmasını bildik. Ermenistan´ın aksine tahmin edilenin aksine grupta gayet iyi performans sergileyen, güzel futbol oynayan bir takım ve grupta ikinci sıradalar. İlk maçta ben gol attım. Bana nasip oldu ama önemli olan golden sonraki sevincimiz. Birlikte kazandık, birlikte sevindik. Bunu sahaya yansıttık. Zorlu maçlardan galibiyetle ayrılmak hele böyle önemli maçlarda, Avrupa Şampiyonası´na gidebilecek olan maçlarda galibiyet alabilmek önemliydi. Bizde galibiyet aldık yarında güzel bir futbol oynayarak taraftarımızla birlikte kazanmak istiyoruz" dedi.

"TARAFTARIMIZA GALİBİYETİ ARMAĞAN EDECEĞİZ"

Ermenistan ile oynanacak karşılaşmayı grup finali olarak görüp görmediğini sorulması üzerine Aktürkoğlu, "Aslında jenerasyon olarak hem istek hem de kalite olarak gruptan çıkmayı hak eden bir ekibiz. Çok kaliteli ve çok iyi insanlardan, çok kaliteli insanlardan oluşan bir ekibiz. Kendi aramızda oturduğumuzda sürekli konuşuruz. Tabi ki hayallerimiz var. Avrupa Şampiyonası´na gitmeyi elbette çok istiyoruz. Ermenistan´ın tabi ki fikstürü çok daha zor ama hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Hiçbir maç kolay değil. Hele böyle maçlar. Biz bu maçın bilincindeyiz. Ne kadar zor olabileceğinin bilincindeyiz ama o kaliteye sahibi, o maçlardan galibiyetle çıkabilecek, kaliteye sahibiz. Yarın ki maçta da inşallah gülen taraf biz olacağız. Taraftarımıza galibiyeti armağan edeceğiz" cevabını verdi.

"ESKİŞEHİR TAKIM BİR FUTBOL ŞEHRİ"

Kerem Aktürkoğlu, maçlarının Anadolu´nun farklı şehirlerinde oynanması nedeniyle farklı atmosferlerle çok coşkulu, çok güzel maçların yaşandığını söyledi. Bu uygulamadan memnun olduklarını dile getiren Aktürkoğlu, "Eskişehir tam bir futbol şehri aslında. Geçmişte Süper Lig zamanlarında inanılmaz atmosferlere sahip oluyordu. Milli takım geldiğinde o zamanlar ben yoktum ama çok güzel çok coşkulu maçlar oluyordu. Ülkece taraftarlarımız futbolu seviyor. Her gittiğimiz milli takım kamplarında şehirler farketmezsizin coşku çok fazla oluyor. Bu da bizi çok memnun ediyor. Saha da daha fazla coşkulu oluyoruz. Son Galler maçı da bunun örneği. Sıkıntı çektiğimiz zamanlarda taraftarımızın coşkusuyla, isteğiyle ki bizde o isteği sahaya yansıttık ve galibiyeti aldık. İçerde oynadığımız maçların gayet güzel geçtiğine inanıyoruz, taraftarımızla birlikte. Yarında çok güzel maç olacağına inanıyoruz. Eskişehir taraftarı da bizim yanımızda olacaktır" ifadelerini kullandı.

"İYİ BİR OYUN GÖSTERECEĞİNE İNANIYORUM"

Kadrodaki eksiklerin sorması üzerine ise Kerem Aktürkoğlu şunları söyledi:

"Milli takım olarak gayet geniş bir havuza sahibiz. Tabi ki eksikler olabilir ama buraya gelen futbolcular kendi kalitesini göstermiş, yapacaklarını, yapabileceklerini göstermiştir. O yüzden ben eksiklerin olduğunu kabul ediyorum. Bunların sıkıntı yaratabileceğini kabul ediyorum ama kıyas yapmaktan ziyade bence şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Destek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yarın hücum anlamında kim oynayacak bilmiyorum genç olarak Bertuğ var, Barış var herhangi bir olabilir. Bence bunlar eksik değildir, bence tam tersi bir kalitedir. Buradalarsa bazı şeyleri başarmışlar demektir. Bence yarın destek olduğumuz zaman onlarında iyi bir oyun göstereceğine inanıyorum"

"ICARDI İLE BİRLİKTE OYNAMAK, ÇOK BÜYÜK BİR AYRICALIK"

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray´da birlikte oynadıkları Icardi´den örnek vererek, "Icardi ile birlikte oynamak çok büyük bir artı, çok büyük bir ayrıcalık. Çok kaliteli bir oyuncu. Öyle farklı tarzda oyuncularla oynadığınız zaman, oyununuzu farklı bir boyuta geçirmek zorundasınız. Senden beklenilenin aksine farklı bir oyun oynamak zorundasın. Icardi ile farklı bir uyum sergiledik. Milli takım tarafından farklı oyuncular, farklı tipte oyuncu tarımız var. Burada olan herkes o kaliteye sahiptir. Yarın ki maçta da oynayacak olan kimse o bilinçle sahaya çıkacak. Kimin oynadığı değil, kazanmamız önemli, Avrupa Şampiyonası´na gitmemiz önemli. Yarın ki maçta bundan ibaret olacak" şeklinde konuştu.

Basın toplantısının ardından A Milli Takım oyuncuları, Eskişehir stadında son antrenmanlarını yaparak konakladıkları otele geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Basın toplantısı

-Kerem Aktürkoğlu´nun açıklaması

-Stefan Kuntz açıklamaları

-Son antrenmandan görüntüler

DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Oğuzhan KILIÇ-Sarp DEMİRHAN

2023-09-07 21:20:40