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        A Milli Takım, Ermenistan maçına hazır

        AMilli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynayacağı Ermenistan maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 15:11 Güncelleme: 08.09.2023 - 15:12
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        A Milli Takım, Ermenistan maçına hazır
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        Eskişehir Teknik Üniversitesi Stadyumu'nda, teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde gerçekleştirilen ter idmanında, aday kadroda yer alan futbolcuların tamamı yer aldı.

        Ay-yıldızlılar, stadyum girişinde Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan ve beraberindeki heyet tarafından karşılandı. Adnan Özcan, teknik direktör Stefan Kuntz'a çiçek verdi ve Ermenistan müsabakası için başarılar diledi. Futbolcular ise stadyum girişinde bekleyen bir grup taraftarın formalarını imzaladı ve fotoğraf çektirdi.

        Milliler, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5'inci maçında bu akşam Eskişehir'de Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Eskişehir Yeni Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

        DHA-Spor Türkiye-Eskişehir / Merkez DHA

        2023-09-08 15:10:34

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