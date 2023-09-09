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        Türkiye - Ermenistan: 1-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 00:04 Güncelleme: 09.09.2023 - 00:05
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        Türkiye - Ermenistan: 1-1
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        STAT:EskişehirYeni Atatürk

        HAKEMLER: Daniele Orsato, Ciro Carbone, Alessandro Giallatini

        TÜRKİYE: Mert Günok Zeki Çelik (Dk. 61 Mert Müldür), Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Cenk Özkacar (Dk. 72 Onur Bulut), İsmail Yüksek (Dk. 61 İrfan Can Kahveci), Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 80 Bertuğ Yıldırım), Cengiz Ünder, Barış Alper Yılmaz (Dk. 61 Halil Dervişoğlu).

        ERMENİSTAN: Chanharevich Haroyan, Mkrtchyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan (Dk. 82 Norberto Briasco), Ranos (Dk. 62 Adamyan), Harutyunyan, Dashyan, Tiknizyan, Bichakhciyan (Dk. 62 Serobyan)

        GOLLER: Dk. 88 Bertuğ Yıldırım (Türkiye), Dk. 49 Dashyan (Ermenistan)

        SARI KARTLAR: Çağlar Söyüncü, Bertuğ Yıldırım, Melih Demiral (Türkiye), Bichakhciyan, Chanharevich, Haroyan (Ermenistan)

        A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5´nci maçında Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı. Ermenistan´ın golünü 49´uncu dakikada Artak Dashyan atarken, Türkiye´ye 1 puanı getiren golü 88´inci dakikada Bertuğ Yıldırım kaydetti.

        Eskişehir Stadı´nda oynanan karşılaşmayı 30 binin üzerinde taraftar izlerken, kale arkasında Cumhuriyetin 100´ncü yılına özel olarak dev bir pankart açıldı. Milli oyuncuların yanı sıra Mustafa Kemal Atatürk´ün fotoğrafının bulunduğu pankartta `Şanlı Cumhuriyetimizin 100´üncü yılı kutlu olsun´ ifadeleri yer aldı. Oyuncuların sahaya çıktığı anlarda ise tribünde dev Türk bayrağı açıldı. Ermenistan milli marşı okunduğu sırada tribünlerden ıslık sesleri yükseldi.

        6´ncı dakikada Dashyan´ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Mert meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        13´üncü dakikada Cenk´in pasında ceza sahasında topla buluşan Barış Alper´in şutu kaleciden döndü.

        15´inci dakikada Cengiz´in soldan kornerine iyi yükselen Barış Alper´in kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

        29´uncu dakikada Kerem Aktürkoğlu´nun ceza sahası dışından vurduğu şutu, kaleci Chanharevich güçlükle üstten dışarı çeldi.

        32´nci dakikada Spertsyan´ın ceza sahası çizgisinden şutunu kaleci Mert uzaklaştırdı.

        33´üncü dakikada Barış Alper´in soldan ortasına Kerem Aktürkoğlu gelişine vurdu. Top üstten az farkla dışarı çıktı.

        45´inci dakikada Spertsyan´ın orta sahadan kaleye vurduğu şut az farkla üstten dışarı çıktı.

        45+4´üncü dakikada ceza sahası dışından Bichakhciyan´ın şutu az farkla yandan dışarı çıktı.

        49´uncu dakikada Tiknizyan´ın soldan ceza sahasına ortasında Cenk Özkacar meşin yuvarlağı ıskaladı. Arka direkte topla buluşan Dashyan´ın şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.

        88´inci dakikada Hakan Çalhanoğlu´nun pasında topla buluşan Halil Dervişoğlu´nun kaleci ile karşı karşıya yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleciden döndü. Dönen topu ceza sahası dışında önünde bulan Bertuğ Yıldırım'ın yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

        90+7´nci dakikada Halil´in pasında topla buluşan İrfan Can'ın şutunda meşin yuvarlağı kaleci kurtardı.

        Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

        2023-09-09 00:03:54

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