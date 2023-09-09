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        TFF Başkanı Büyükekşi: Bugün için konu Stefan Kuntz değil

        TürkiyeFutbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Bugün için konu Stefan Kuntz değil. Kaybettiysek tüm teknik ekip, futbolcularımız beraber kaybettik. Kaybettik derken maçı değil 2 puan kaybettik" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 00:44 Güncelleme: 09.09.2023 - 00:45
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        TFF Başkanı Büyükekşi: Bugün için konu Stefan Kuntz değil
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Eskişehir´de oynanan ve 1-1 biten Türkiye-Ermenistan karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Maçın berabere bitmesi nedeniyle çok üzgün olduklarını ifade eden Büyükekşi, "Maalesef beklediğimiz sonuç olmadı, çok üzgünüz. Bugün burada çok daha sevinçli ve Avrupa Şampiyonası´nı garanti eder şekilde gitmemiz gerekiyordu. Maalesef çok şanssız bir gol yedik. İki oyuncumuz ıska geçti. Pozisyonları gole çeviremedik. Şansımız aynı şekilde devam ediyor. Salı günü Ermenistan, Hırvatistan ile oynayacak. O maçın sonucu son derece önemli. Bizim 10 puanla liderliğimiz devam ediyor. İnşallah bir şey kaybetmedik. En azından buradan böyle bir sonuçla gitmememiz lazımdı. Özellikle Türk halkından özür diliyoruz, iyi oynayamadık. İnşallah bundan sonraki maçlarda telafi edeceğiz. Benim de moralim çok bozuk. Heyecanlıyım ama önümüzdeki maçlarda biz başarılı olacağımıza inanıyoruz. Biliyorsunuz forvette 3 tane oyuncumuz sakat. Aynı şekilde 2 tane sol bekimiz sakat. Cenk alışık olmadığı bir yerde oynadı. İnşallah bundan sonraki maçlarda sakatlarımız düzelir, daha başarılı sonuçlar alırız. Biz takımıza güveniyoruz. İyi bir takımımız var. Son dakikalarda yine galibiyeti kaçıran taraf olduk. Bundan sonraki Japonya maçı için takımımız 1 gün daha kalacak. Beraber Japonya maçına geçeceğiz. Japonya´da biliyorsunuz dünya kupasında başarılı bir performans gösterdi. Son 16´ya kaldı. Penaltılarla Hırvatistan´a elendi. Ekim ayında önce Hırvatistan sonra Letonya ile maçlarımız var. O maçlarda başarılı olup yine yolumuza devam edeceğiz" dedi.

        "BUGÜN İÇİN KONU STEFAN KUNTZ DEĞİL"

        Büyükekşi, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz´un eleştirileceği yönünde gelen bir soruya ise şöyle cevap verdi:

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