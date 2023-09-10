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        A Milli Futbol Takımı, Hollanda´ya gitti

        Eskişehir'dekihazırlıklarınıtamamlayan A Mili Futbol Takımı, Japonya ile oynayacağı karşılaşma için özel uçakla Hollanda´ya gitti. Milliler, Maastricht Aachen Havalimanı'na iniş yaparak oradan kamp yapacakları Sittard kentine geçecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 18:00 Güncelleme: 10.09.2023 - 18:01
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        A Milli Futbol Takımı, Hollanda´ya gitti
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 5´inci maçında Eskişehir´de Ermenistan ile 1-1 beraber kalan A Mili Futbol Takımı, kentte kalarak Japonya hazırlık maçı hazırlıklarını tamamladı. Bugün konakladıkları otelden otobüsle çıkan milliler Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanı'na geldi. Kafile buradaki pasaport işlemlerinin ardından uçakla Hollanda'ya uçtu. A Milli Futbol Takımı kafilesinde Ermenistan maçı sonrası kamptan ayrılan Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakçı yer almadı.

        Hollanda'nın Maastricht Aachen Havalimanı'na iniş yapacağı öğrenilen millilerin oradan da kamp yapacağı Sittard kentine geçeceği belirtildi. A Milli Futbol Takımı, 12 Eylül´de Japonya ile Belçika'da hazırlık maçı oynayacak. 

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Otel girişinde bekleyen taraftarlar

        -Oyuncuların otelden çıkışı

        -Millilerin taraftarlara imza vermesi

        -Takım otobüsünün havaalanına gelmesi

        -Kafilenin havaalanına gitmesi

        -Hasan Polatkan Havaalanı

        -Genel görüntüler

        DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

        2023-09-10 17:59:56

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