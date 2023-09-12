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        Açık bırakılan ocak, patlamaya neden olmuş

        ESKİŞEHİR'de,MustafaEray Özdil'in (34) evinin mutfağındaki patlamaya ilişkin soruşturma tamamlandı. İtfaiye ve doğal gaz dağıtım şirketi ekiplerinin incelemesinde, patlamanın açık bırakılan ocaktan kaynaklandığı tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 14:32 Güncelleme: 12.09.2023 - 14:35
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        Açık bırakılan ocak, patlamaya neden olmuş
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        Odunpazarı ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde, 28 Ağustos gecesi, evde yalnız yaşayan Mustafa Eray Özdil, apartmanın 4'üncü katında oturduğu dairenin mutfağındaki patlamada balkondan düşüp hayatını kaybetti. Patlamayla birlikte yangın çıktı. Savrulan beton parçaları nedeniyle park halindeki 3 araç hasar gördü. Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evin mutfağında ve salonunda itfaiye ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri inceleme yaptı.

        OCAĞI AÇIK BIRAKMIŞ

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