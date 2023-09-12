Akrabalarını öldüren baba ve 2 oğluna, 2'şer kez müebbet hapis cezası talebi ESKİŞEHİR'de,evlerinibastıkları akrabaları Volkan Şener (28) ile Polat Gezgin'i (21) öldürdükleri suçlamasıyla tutuklanan İsmail Akdemir (50) ile oğulları Beytocan Akdemir (20) ve Baran Akdemir´in (22) yargılanmasına devam edildi. Duruşma savcısı, 2 kardeş ve babaları hakkında 'iştirak halinde kasten öldürmek' suçundan 2'şer kez müebbet hapis cezası talep etti.

Tepebaşı ilçesinde oturan İsmail Akdemir, iddiaya göre, çocukları Beytocan ve Baran ile geçen yıl eylül ayında Yeşiltepe Mahallesi 8892´nci Sokak'taki akrabaları Volkan Şener ile Polat Gezgin'in evine gitti. Burada taraflar arasında kavga çıktı, baba ile oğulları pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı. Şener ile Gezgin hayatını kaybederken, gözaltına alınan 3 şüpheli de tutuklandı. Baba ile 2 oğlu hakkında Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 3 sanık için 'kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı 2'şer kez müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede; olaydan 1 gün önce sanık Beytocan Akdemir'in, Polat Gezgin'in aracında içki içip gezdiği, kendisini eve bırakmadıkları için yürüdüğü, bu sırada bekçiler tarafından durdurulduğu, üzerindeki ruhsatsız tabanca nedeniyle polis merkezine götürüldüğü ve geceyi nezarette geçirdiği belirtildi. Bunun üzerine akrabalar arasında eve bırakmama meselesi nedeniyle kavga çıktığı kaydedildi.

Eskişehir 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´ndeki davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanıklar Beytocan Akdemir ile Baran Akdemir kardeşler yer alırken, tutuklandıktan sonra sağlık durumu nedeniyle tahliye edilen sanık baba İsmail Akdemir ise duruşmaya katılmadı. Duruşma savcısı mütalaa vererek, sanıklar Beytocan Akdemir, Baran Akdemir ve babaları İsmail Akdemir hakkında, Volkan Şenel ile Polat Gezgin´i `iştirak halinde kasten öldürmek´ suçundan 2´şer kez müebbet hapis talep etti.

'ÇOK PİŞMANIM'

Tutuklu sanık Beytocan Akdemir, olay nedeniyle çok pişman olduğunu ifade ederek, "Böyle olmasını istemezdim. Biz kardeş gibiydik. Ağabeyim ve babamın bir ilgisi yoktur. Suç bana aittir" dedi.