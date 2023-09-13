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        Doğukan'ın ölümünde tutuklanan sanık: Attığım yumruk öldürme kastı ile değildi

        ESKİŞEHİR'debireğlence mekanında 2 grup arasında çıkan kavgada ağır yaralanıp, 7 gün sonra hayatını kaybeden Doğukan Yener'in (23) ölümüne ilişkin davada, maktule yumruk attığı belirlenen tutuklu sanık Mertcan Allar (26), duruşmada, "Kargaşada attığım yumruk öldürme kastı ile değildi" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 17:43 Güncelleme: 13.09.2023 - 17:45
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        Doğukan'ın ölümünde tutuklanan sanık: Attığım yumruk öldürme kastı ile değildi
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        Doğukan Yener, geçen yıl 4 Haziran'da arkadaşları ile Yenibağlar Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanına gitti. Mekan çalışanları ile müşteriler arasında, saat 05.30 sıralarında kavga çıktı. Mekan dışına taşan kavgada ağır yaralanan Doğukan Yener, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Yener, 7 gün sonra hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında, kavgada Doğukan Yener'e yumruk attığı belirlenen Mertcan Allar tutuklanırken, 13 kişi de serbest bırakıldı.

        '15 AYDIR UYKU UYUYAMIYORUM'

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında dava açılan 1'i tutuklu 14 sanığın yargılanmasına, Eskişehir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu olan Mertcan Allar ile tutuksuz sanıklardan Koray B. katıldı. Duruşmada konuşan anne Suzan Yener, oğlu için adalet istediğini belirterek, "Her şey çok net. Adalet yerini bulsun. Oğlum öleli tam 15 ay oldu. 15 aydır uyku uyuyamıyorum. Çok kötü durumdayım" dedi.

        'SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM'

        Tutuklu sanık Mertcan Allar ise ifadesinde öldürme kastıyla hareket etmediğini belirterek, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Doğukan ile arbedemi hatırlamıyorum. Kalabalığa arkadaşımı korumak için girdim. Saldırmamı gerektirecek bir sebep yoktu. Kargaşada attığım yumruk öldürme kastı ile değildi" diye konuştu. Mahkeme heyeti, ifade ve savunmaların ardından duruşmayı erteledi.

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