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        Gökyüzü tutkunları, Eskişehir'de buluştu (2)

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 18:24 Güncelleme: 16.09.2023 - 18:25
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        Gökyüzü tutkunları, Eskişehir'de buluştu (2)
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        TÜRKYILDIZLARINEFES KESTİ

        Eskişehir'de Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi´nce bu yıl 8´incisi düzenlenen hava gösterilerine Romanya´dan katılan `Romanya Şahinleri´ ekibi, gösteri uçuşu yaptı. Dörtlü ve solo olarak Eskişehir semalarında akrobasi gösterisi yapan ekibin şovları, büyük alkış topladı. İlk günün finalini ise Türk Hava Kuvvetleri´nin bağlı Türk Yıldızları ekibi yaptı. Eskişehir 1´inci Ana Jet Üssü´nden havalanan uçaklar, Sivrihisar semalarında birbirinden güç manevralarla izleyenlerin nefeslerini kesti. Havada kırmızı- beyaz şekiller çizen ekip, şehit ve gazi yakınları için de kalp şekli yaptı. Hava gösterilerini izleyenler ise Türk Yıldızları´nın gösterilerini cep telefonlarına kaydederek hayranlıkla izledi.

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