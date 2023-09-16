Gökyüzü tutkunları, Eskişehir'de buluştu (2)

TÜRKYILDIZLARINEFES KESTİ

Eskişehir'de Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi´nce bu yıl 8´incisi düzenlenen hava gösterilerine Romanya´dan katılan `Romanya Şahinleri´ ekibi, gösteri uçuşu yaptı. Dörtlü ve solo olarak Eskişehir semalarında akrobasi gösterisi yapan ekibin şovları, büyük alkış topladı. İlk günün finalini ise Türk Hava Kuvvetleri´nin bağlı Türk Yıldızları ekibi yaptı. Eskişehir 1´inci Ana Jet Üssü´nden havalanan uçaklar, Sivrihisar semalarında birbirinden güç manevralarla izleyenlerin nefeslerini kesti. Havada kırmızı- beyaz şekiller çizen ekip, şehit ve gazi yakınları için de kalp şekli yaptı. Hava gösterilerini izleyenler ise Türk Yıldızları´nın gösterilerini cep telefonlarına kaydederek hayranlıkla izledi.