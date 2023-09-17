Eskişehir´de 2 gün süren hava gösterileri nefes kesti ESKİŞEHİR´deSivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi´nce bu yıl 8´incisi düzenlenen iki günlük hava gösterileri Romanya´dan gelen `Romanya Şahinleri´ ekibinin yanı sıra Türkiye´nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk ve Türk Hava Kuvvetleri´nin gözbebeği Türk Yıldızları´nın nefes kesen gösterileriyle tamamlandı. Türk Yıldızları´nı heyecanla izleyenler, o anları cep telefonlarına kaydetti.

ESKİŞEHİR´deSivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi´nce bu yıl 8´incisi düzenlenen iki günlük hava gösterileri Romanya´dan gelen `Romanya Şahinleri´ ekibinin yanı sıra Türkiye´nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk ve Türk Hava Kuvvetleri´nin gözbebeği Türk Yıldızları´nın nefes kesen gösterileriyle tamamlandı. Türk Yıldızları´nı heyecanla izleyenler, o anları cep telefonlarına kaydetti.

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi tarafından bu yıl 8´incisi düzenlenen 'Sivrihisar Hava Gösterileri' gökyüzü tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı. Necati Artan Tesisleri'nde iki gün süren gösterilerde Türk Hava Sporları ekibi, Türk silahlı Kuvvetleri paraşüt ekibi, Genç Delikanlılar paraşüt ekibi, Türk Hava Kurumu planör ve çeki uçakları, model uçaklar, polis helikopteri, Romanya Şahinleri ve Vietnam gazisi UH-1U helikopteri yer alarak gösteriler yaptı.

FİNALİ TÜRK YILDIZLARI YAPTI

Türkiye´nin ilk kadın akrobasi pilotu olan Semin Öztürk Şener ise iki günde 4 kez havalanarak nefesleri kesen gösterilere imza attı. Evli ve 2 çocuk annesi olan Şener´in gösterileri ilgiyle izlenirken, büyük beğeni topladı. Hava gösterilerinin finalini ise Türk Hava Kuvvetleri´nin gözbebeği olan Türk Yıldızları yaptı. Eskişehir 1´inci Ana Jet Üssü´nden havalanan süpersonic uçaklar, Eskişehir semalarında birbirinden güç manevraları sergilerken, şehit ve gazi yakınları için havada uçaktan saldıkları dumanla da büyük bir kalp şekli çizdi. Türk Yıldızları´nın gösterileri büyük beğeni topladı.

`GURUR DUYDUK´

Gösterileri izlemek için gelenlerden Emre Doğan, izledikleri Türk Yıldızları´nı çok beğendiklerini ve gurur duyduklarını ifade ederek, "Heyecan verici, oldukça heyecan verici. Sivrihisar Havacılık Gösterileri'ne 4 yıldır katılmaya çalışıyorum, ancak bu sene imkan bulabildim ve gerçekten beklentimin çok üzerindeydi. Her gösteri her performans. Oldukça etkileyiciydi. Seneye de katılmak istiyorum. Türk Yıldızları´nın özellikle koordinasyonları hayret verici. Tabi bunda sunumunda çok büyük bir etkisi oluyor. Belki de en heyecan verici gösteri olabilir" dedi.

Hakan Yılmaz da gösterileri çok beğendiklerini belirterek, "Çok güzeldi. Özellikle zaten Türk Yıldızları için geldik. Geçen senede SoloTürk vardı. Biraz daha öğleden sonra gelip, SoloTürk ve Türk Yıldızlarını izliyoruz. Çok eğleniyoruz, gurur duyuyoruz. Süperdi, duygulanıyoruz tek kelimeyle" diye konuştu.