Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir´de 2 gün süren hava gösterileri nefes kesti

        ESKİŞEHİR´deSivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi´nce bu yıl 8´incisi düzenlenen iki günlük hava gösterileri Romanya´dan gelen `Romanya Şahinleri´ ekibinin yanı sıra Türkiye´nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk ve Türk Hava Kuvvetleri´nin gözbebeği Türk Yıldızları´nın nefes kesen gösterileriyle tamamlandı. Türk Yıldızları´nı heyecanla izleyenler, o anları cep telefonlarına kaydetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 19:11 Güncelleme: 17.09.2023 - 19:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir´de 2 gün süren hava gösterileri nefes kesti
        ABONE OL
        ABONE OL

        ESKİŞEHİR´deSivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi´nce bu yıl 8´incisi düzenlenen iki günlük hava gösterileri Romanya´dan gelen `Romanya Şahinleri´ ekibinin yanı sıra Türkiye´nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk ve Türk Hava Kuvvetleri´nin gözbebeği Türk Yıldızları´nın nefes kesen gösterileriyle tamamlandı. Türk Yıldızları´nı heyecanla izleyenler, o anları cep telefonlarına kaydetti.

        Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi tarafından bu yıl 8´incisi düzenlenen 'Sivrihisar Hava Gösterileri' gökyüzü tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı. Necati Artan Tesisleri'nde iki gün süren gösterilerde Türk Hava Sporları ekibi, Türk silahlı Kuvvetleri paraşüt ekibi, Genç Delikanlılar paraşüt ekibi, Türk Hava Kurumu planör ve çeki uçakları, model uçaklar, polis helikopteri, Romanya Şahinleri ve Vietnam gazisi UH-1U helikopteri yer alarak gösteriler yaptı.

        FİNALİ TÜRK YILDIZLARI YAPTI

        Türkiye´nin ilk kadın akrobasi pilotu olan Semin Öztürk Şener ise iki günde 4 kez havalanarak nefesleri kesen gösterilere imza attı. Evli ve 2 çocuk annesi olan Şener´in gösterileri ilgiyle izlenirken, büyük beğeni topladı. Hava gösterilerinin finalini ise Türk Hava Kuvvetleri´nin gözbebeği olan Türk Yıldızları yaptı. Eskişehir 1´inci Ana Jet Üssü´nden havalanan süpersonic uçaklar, Eskişehir semalarında birbirinden güç manevraları sergilerken, şehit ve gazi yakınları için havada uçaktan saldıkları dumanla da büyük bir kalp şekli çizdi. Türk Yıldızları´nın gösterileri büyük beğeni topladı.

        `GURUR DUYDUK´

        Gösterileri izlemek için gelenlerden Emre Doğan, izledikleri Türk Yıldızları´nı çok beğendiklerini ve gurur duyduklarını ifade ederek, "Heyecan verici, oldukça heyecan verici. Sivrihisar Havacılık Gösterileri'ne 4 yıldır katılmaya çalışıyorum, ancak bu sene imkan bulabildim ve gerçekten beklentimin çok üzerindeydi. Her gösteri her performans. Oldukça etkileyiciydi. Seneye de katılmak istiyorum. Türk Yıldızları´nın özellikle koordinasyonları hayret verici. Tabi bunda sunumunda çok büyük bir etkisi oluyor. Belki de en heyecan verici gösteri olabilir" dedi.

        Hakan Yılmaz da gösterileri çok beğendiklerini belirterek, "Çok güzeldi. Özellikle zaten Türk Yıldızları için geldik. Geçen senede SoloTürk vardı. Biraz daha öğleden sonra gelip, SoloTürk ve Türk Yıldızlarını izliyoruz. Çok eğleniyoruz, gurur duyuyoruz. Süperdi, duygulanıyoruz tek kelimeyle" diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        'Kara Mamba' kaçarken yakalandı
        'Kara Mamba' kaçarken yakalandı
        Fenerbahçe'den 10'da 10!
        Fenerbahçe'den 10'da 10!
        Alanya'da orman yangını
        Alanya'da orman yangını
        İlk 11'ler belli oldu
        İlk 11'ler belli oldu
        Bir evde başladı 10 eve sıçradı
        Bir evde başladı 10 eve sıçradı
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        Zeynep Oya Kaya hayatını kaybetti
        Zeynep Oya Kaya hayatını kaybetti
        Kuntz yerine kim gelecek?
        Kuntz yerine kim gelecek?
        "Malumun ilamı oldu"
        "Malumun ilamı oldu"
        Afetin boyutu havadan görüntülendi!
        Afetin boyutu havadan görüntülendi!
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Beşiktaş'ta tüzük tadil kongresi tamamlandı
        Beşiktaş'ta tüzük tadil kongresi tamamlandı
        7 aylık Bayram maganda kurbanı oldu!
        7 aylık Bayram maganda kurbanı oldu!
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        Korkunç kazada hakim ve eşi can verdi
        Korkunç kazada hakim ve eşi can verdi
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        O artık öğretmen
        O artık öğretmen
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?

        Benzer Haberler

        "Sivrihisar Hava Gösterileri 2023" sona erdi
        "Sivrihisar Hava Gösterileri 2023" sona erdi
        MHP´li Yönter: CHP'ye baktığım zaman demokrasi görmüyorum
        MHP´li Yönter: CHP'ye baktığım zaman demokrasi görmüyorum
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, partisinin Eskişehir İl Kongresi'nde ko...
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, partisinin Eskişehir İl Kongresi'nde ko...
        Eskişehirli kadın servis şoförü 14 yıldır direksiyon sallıyor
        Eskişehirli kadın servis şoförü 14 yıldır direksiyon sallıyor
        Eskişehir'de firari 3 FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Eskişehir'de firari 3 FETÖ hükümlüsü yakalandı
        BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de gazetecilere açıklamada bulundu:
        BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de gazetecilere açıklamada bulundu: