Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Iğdır´daki kan davasının 79 yaşındaki sanığına 4 kez ağırlaştırılmış müebbet

        IĞDIR´da 2013yılında oğullarıyla birlikte pusu kurarak silahlarla ateş açıp 4 akrabasını öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı iddiasıyla geçen yıl Eskişehir´de yakalanarak tutuklanan Süleyman Öget (79), 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 16:10 Güncelleme: 18.09.2023 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır´daki kan davasının 79 yaşındaki sanığına 4 kez ağırlaştırılmış müebbet
        ABONE OL
        ABONE OL

        IĞDIR´da 2013yılında oğullarıyla birlikte pusu kurarak silahlarla ateş açıp 4 akrabasını öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı iddiasıyla geçen yıl Eskişehir´de yakalanarak tutuklanan Süleyman Öget (79), 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Süleyman Öget ile oğulları Reis Öget (46), Raif Öget (44), Cevzet Öget (41), Salih Öget (39), Enver Öget (32) ve Musa Öget (28) kan davası nedeniyle pusu kurup av tüfeğiyle ateş açarak kuzenleri Nurettin Öget (50), Battal Öget (30), Fesih Öget (26) ve Sadık Öget´i (25) öldürdü. Olayda Sergan Öget ve Abdulmenav Öget de yaralandı.

        DAVA ESKİŞEHİR´DE GÖRÜLDÜ

        Baba Süleyman Öget olaydan sonra kaçarken, oğulları, Raif Öget, Reis Öget, Cevzet Öget, Salih Öget, Enver Öget ve Musa Öget jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmalarının ardından tutuklandı. Firari sanık Süleyman Öget ile tutuklu sanıkların yargılanmaları, güvenlik nedeniyle aynı yıl Eskişehir'e alındı. 2015 yılında Eskişehir 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davada, mahkeme heyeti sanıklardan Cevzet Öget ile kardeşi Enver Öget´e 4 kişiyi öldürmek suçundan 4´er kez ömür boyu hapis cezasına, 2 kişiyi öldürmeye teşebbüs ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından da 52´şer yıl 6´şar ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, diğer sanıklar Reis Öget, Salih Öget, Raif Öget ile Musa Öget´in beraatlarına karar verdi.

        9 YILDIR FİRARDI

        Firarda olan baba Süleyman Öget´in dosyası ise dosyadan ayrıldı. Yaklaşık 9 yıldır aranan Süleyman Öget, geçen yıl polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sanık Süleyman Öget hakkında hazırlanan ayrı iddianameyle Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı. Davanın karar duruşmasına katılan Süleyman Öget´e mahkeme heyeti 4 kişiyi `kan gütme saikiyle tasarlayarak kasten öldürmek´ suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, 2 kişiyi `kasten öldürmeye teşebbüs´ suçundan 29 yıl ve `ruhsatsız silah taşıma´ suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.  Süleyman Öget, toplamda 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 34 yıl hapis cezası alırken, tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        2 yabancı uyruklu göç eden leylekleri vurdu! Yakalandılar sınır dışı!
        2 yabancı uyruklu göç eden leylekleri vurdu! Yakalandılar sınır dışı!
        Konut fiyatları dolar bazında gerilemeye devam ediyor
        Konut fiyatları dolar bazında gerilemeye devam ediyor
        Alex de Souza'dan Fenerbahçe itirafı!
        Alex de Souza'dan Fenerbahçe itirafı!
        Korkutan veriler... İstanbul barajlarında doluluk oranı!
        Korkutan veriler... İstanbul barajlarında doluluk oranı!
        Sürpriz haber
        Sürpriz haber
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        Kardeşi öldürmüştü! Ağabey katili konuştu!
        Kardeşi öldürmüştü! Ağabey katili konuştu!
        Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması!
        Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması!
        Öldürülen ikinci kişinin ismi belirlendi! Fransa’daki hesaplaşmanın detayları ortaya çıktı!
        Öldürülen ikinci kişinin ismi belirlendi! Fransa’daki hesaplaşmanın detayları ortaya çıktı!
        15 yaşındaki Elif'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme! "Çocuğuma cehennemi yaşattılar!"
        15 yaşındaki Elif'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme! "Çocuğuma cehennemi yaşattılar!"
        Tesla'yı kim kapacak?
        Tesla'yı kim kapacak?
        Arabayı 7 kişinin üstüne sürmüştü! Cezası belli oldu
        Arabayı 7 kişinin üstüne sürmüştü! Cezası belli oldu
        Helikopter 12 metrede balçığa saplanmış! 3 mürettebata cansız ulaşıldı!
        Helikopter 12 metrede balçığa saplanmış! 3 mürettebata cansız ulaşıldı!
        Buruk için yeni sözleşme açıklaması!
        Buruk için yeni sözleşme açıklaması!
        Kemoterapinin tedavi protokolünden çıkarıldığı tümör sayısı artıyor!
        Kemoterapinin tedavi protokolünden çıkarıldığı tümör sayısı artıyor!
        Gordion UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı
        Gordion UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Jennifer görmesin
        Jennifer görmesin
        Ziyech formayı kaptı!
        Ziyech formayı kaptı!
        Son temsilcisi Türkiye'ye geldi
        Son temsilcisi Türkiye'ye geldi

        Benzer Haberler

        Iğdır'da "kan davası" nedeniyle 4 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan...
        Iğdır'da "kan davası" nedeniyle 4 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan...
        Eskişehir'de "Ahilik Haftası" törenle kutlandı
        Eskişehir'de "Ahilik Haftası" törenle kutlandı
        Eskişehir'de bozayı ve yavrusunun eğlenceli oyunu kameraya yansıdı
        Eskişehir'de bozayı ve yavrusunun eğlenceli oyunu kameraya yansıdı
        Eskişehir´de 2 gün süren hava gösterileri nefes kesti
        Eskişehir´de 2 gün süren hava gösterileri nefes kesti
        "Sivrihisar Hava Gösterileri 2023" sona erdi
        "Sivrihisar Hava Gösterileri 2023" sona erdi
        MHP´li Yönter: CHP'ye baktığım zaman demokrasi görmüyorum
        MHP´li Yönter: CHP'ye baktığım zaman demokrasi görmüyorum