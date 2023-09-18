Iğdır´daki kan davasının 79 yaşındaki sanığına 4 kez ağırlaştırılmış müebbet IĞDIR´da 2013yılında oğullarıyla birlikte pusu kurarak silahlarla ateş açıp 4 akrabasını öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı iddiasıyla geçen yıl Eskişehir´de yakalanarak tutuklanan Süleyman Öget (79), 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

IĞDIR´da 2013yılında oğullarıyla birlikte pusu kurarak silahlarla ateş açıp 4 akrabasını öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı iddiasıyla geçen yıl Eskişehir´de yakalanarak tutuklanan Süleyman Öget (79), 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Süleyman Öget ile oğulları Reis Öget (46), Raif Öget (44), Cevzet Öget (41), Salih Öget (39), Enver Öget (32) ve Musa Öget (28) kan davası nedeniyle pusu kurup av tüfeğiyle ateş açarak kuzenleri Nurettin Öget (50), Battal Öget (30), Fesih Öget (26) ve Sadık Öget´i (25) öldürdü. Olayda Sergan Öget ve Abdulmenav Öget de yaralandı.

DAVA ESKİŞEHİR´DE GÖRÜLDÜ

Baba Süleyman Öget olaydan sonra kaçarken, oğulları, Raif Öget, Reis Öget, Cevzet Öget, Salih Öget, Enver Öget ve Musa Öget jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmalarının ardından tutuklandı. Firari sanık Süleyman Öget ile tutuklu sanıkların yargılanmaları, güvenlik nedeniyle aynı yıl Eskişehir'e alındı. 2015 yılında Eskişehir 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davada, mahkeme heyeti sanıklardan Cevzet Öget ile kardeşi Enver Öget´e 4 kişiyi öldürmek suçundan 4´er kez ömür boyu hapis cezasına, 2 kişiyi öldürmeye teşebbüs ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından da 52´şer yıl 6´şar ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, diğer sanıklar Reis Öget, Salih Öget, Raif Öget ile Musa Öget´in beraatlarına karar verdi.

9 YILDIR FİRARDI

Firarda olan baba Süleyman Öget´in dosyası ise dosyadan ayrıldı. Yaklaşık 9 yıldır aranan Süleyman Öget, geçen yıl polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sanık Süleyman Öget hakkında hazırlanan ayrı iddianameyle Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı. Davanın karar duruşmasına katılan Süleyman Öget´e mahkeme heyeti 4 kişiyi `kan gütme saikiyle tasarlayarak kasten öldürmek´ suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, 2 kişiyi `kasten öldürmeye teşebbüs´ suçundan 29 yıl ve `ruhsatsız silah taşıma´ suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Süleyman Öget, toplamda 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 34 yıl hapis cezası alırken, tutukluluk halinin de devamına karar verildi.