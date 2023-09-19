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        Eskişehir´de 4 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        ESKİŞEHİR´deFETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 4 firari hükümlü, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 11:23 Güncelleme: 19.09.2023 - 11:23
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        Eskişehir´de 4 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        ESKİŞEHİR´deFETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 4 firari hükümlü, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında FETÖ/PDY üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A., S.E., H.Ö. ile A.K.'nin kent merkezinde olduğunu tespit etti. Bir süre takip edilen 4  hükümlü, polis ekiplerince gizlendikleri adreslere yapılan baskınla yakalandı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 4 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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