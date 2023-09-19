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        Hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü, arkadaşı yaralandı

        ESKİŞEHİR´dehafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü Metin Koç (19) hayatın kaybetti, arkadaşı H.F. (15) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 11:53 Güncelleme: 19.09.2023 - 11:53
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        Hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü, arkadaşı yaralandı
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        ESKİŞEHİR´dehafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü Metin Koç (19) hayatın kaybetti, arkadaşı H.F. (15) yaralandı.

        Kaza, Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi Liman Caddesi´nde meydana geldi. Selim A. (43) yönetimindeki 26 AHC 901 plakalı hafif ticari araç, Metin Koç yönetimindeki 26 AHS 918 plakalı motosiklete çarptı. Kazada Metin Koç ile yanındaki arkadaşı H.F. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Metin Koç. Yunus Emre Devlet Hastanesi´ne H.F. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Koç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kazanın ardından hafif ticari aracın sürücüsü Selim A. gözaltına alındı.

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