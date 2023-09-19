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        BiP ve Anadolu Üniversitesi´nden iş birliği 

        İletişim platformu BiP, Anadolu Üniversitesi ile bir iş birliğine imza attı. Üniversitenin Açıköğretim Fakültesi´nin kapalı ve açık iletişim servisleri BiP´e taşınarak yaklaşık 1 milyon öğrencinin üniversiteyle ilgili bilgilere kolayca erişebilmeleri; akademisyen ve idari personelin tek servis üzerinden haberleşebilmesi sağlanacak. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 14:33 Güncelleme: 19.09.2023 - 14:33
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        BiP ve Anadolu Üniversitesi´nden iş birliği 
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        İletişim platformu BiP, Anadolu Üniversitesi ile bir iş birliğine imza attı. Üniversitenin Açıköğretim Fakültesi´nin kapalı ve açık iletişim servisleri BiP´e taşınarak yaklaşık 1 milyon öğrencinin üniversiteyle ilgili bilgilere kolayca erişebilmeleri; akademisyen ve idari personelin tek servis üzerinden haberleşebilmesi sağlanacak. 

        İmza töreni 19 Eylül´de Anadolu Üniversitesi Senato Odası´nda gerçekleştirildi. Anlaşmayla BiP; öğrenci, akademisyen ve idari personele `BiP Keşfet´ üzerinden sunacağı çözümlerle, üniversitenin dijitalleşme sürecine de yerli çözümlerle katkı sağlayacak. 

        YÜKSEKTEPE: BİLGİYE ULAŞIM ARTACAK 

        Üniversite iş birlikleriyle yaptıkları çalışmalara dikkat çeken BiP Genel Müdürü Gökhan Yüksektepe, gerçekleşen anlaşmayla ilgili olarak şunları söyledi:  

        "Farklı devlet kurumları ve özel sektör tarafında pek çok farklı alanda kurumsal iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Bunlar arasında köklü üniversitelerimizle iş birliklerine imza atmak da heyecan verici. Eğitimi yerli ve üstün Turkcell teknolojileriyle desteklemek açısından bu iş birliği bizce ayrı bir öneme sahip. Bu kapsamda BiP Keşfet´te sadece Anadolu Üniversitesi´nin öğrenci, akademisyen ve idari personellerin erişebildiği yaklaşık 1 milyon kullanıcıya mesajlarıyla anlık bilgi iletebilecek kapalı devre bir iletişim platformu olarak hizmet sunacağız. Projede ayrıca yine Anadolu Üniversitesi´ne özel olarak; orada eğitim görmek isteyen aday öğrenciler için de bir servis mevcut olacak. BiP´in Keşfet kısmından erişilebilen herkese açık olarak hizmet veren bu servis; Anadolu Üniversitesi´nin fakülteleri, bölümleri, etkinlikler ve benzeri pek çok konuda bilgi alabilecekleri; yeni adaylara alternatif bir sosyal medya ağı olarak hizmet sunacak. Bilgiye ulaşımı artıracağına inandığımız bu iş birliği hepimiz için hayırlı olsun." 

        ERDAL: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DİJİTALLEŞME KONUSUNDA DA ÖNCÜ DURUMDA 

        Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal da gerçekleştirilen iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü: "BiP ile gerçekleştirdiğimiz bu anlaşma son derece heyecan verici. Artık yerli ve milli platformumuz da Anadolu Üniversitesi´ne hizmet sağlayacak.  

        BiP sayesinde öğrencilerimiz, hocalarımız ve personelimiz son derece hızlı ve kolay bir şekilde bilgi alıp haberleşebilecek. Bu anlaşmayla dijital altyapımız daha da güçlenecek. Uzaktan ve açık öğretim alanında dünyanın sayılı mega üniversitelerinden biri olarak yıllardır dijitalleşmeye önem veriyor ve çalışmalar yürütüyoruz. Bu emeklerimizin karşılığını güzel anlaşmalarla almak ve Anadolu Üniversitesi ailesine daha yeni, daha kapsamlı ve daha kaliteli bir dijital altyapı sunmak bizleri mutlu ediyor. Neticede Anadolu Üniversitesi dijitalleşme konusunda da öncü durumda. Anlaşmanın herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum." 

        HEM ÖĞRENCİLERE HEM YENİ ADAYLARA ÖZEL SERVİS 

        Proje kapsamında; Açıköğretim Fakültesinin yaklaşık 1 milyon öğrencisi için BiP üzerinde bir servis açılacak. Herkese açık ve ücretsiz olarak sunulan serviste; öğrenci olmayanlar da fakülte ile ilgili başvuru, bölümler gibi genel bilgileri görebilecekler. Fakülte öğrencileri ise üniversite ve bölümleriyle ilgili genel duyuruları; sınav bilgisi ve sonuçlarını, ders ve ilgili okul bilgilendirmelerinin yanı sıra ayrıca üniversite içi (bazı öğrenci işleri işlemleri ve yemekhane bilgilerini vb.) gelişmeleri de BiP´teki servis üzerinden anında mesaj olarak öğrenebilecekler.  

        DHA-Bilim Teknoloji - Türkiye-Eskişehir / Merkez - DHA

        2023-09-19 14:32:49

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