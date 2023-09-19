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        Helikopter kazasında Türk mürettebatın da cansız bedenine ulaşıldı; arama çalışmaları sonlandı (5)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 17:38 Güncelleme: 19.09.2023 - 17:40
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        Helikopter kazasında Türk mürettebatın da cansız bedenine ulaşıldı; arama çalışmaları sonlandı (5)
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        CENAZESİ,ESKİŞEHİR'EGETİRİLDİ

        İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangınında görev yaparken Tahtalı Barajı'na düşen helikopterde yaşamını yitiren pilot Mehmet Akif Tutuk'un (29) cenazesi, Kemalpaşa Yangın Harekat Merkezi'nden helikopterle memleketi Eskişehir'e getirildi. Tutuk'un Hasan Polatkan Havalimanı'na iniş yapan helikopterden alınan Türk bayrağına sarılı cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek morga kondu. Cenazeyi karşılayan Tutuk'un yakınları gözyaşı döktü.

        Pilot Mehmet Akif Tutuk, Mahmut Sami Ramazanoğlu Camisi'nde yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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