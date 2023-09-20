Helikopter kazasında ölen pilot, Eskişehir'de toprağa verildi

İZMİR'inMenderes ilçesinde orman yangınında görev yaparken Tahtalı Barajı'na düşen helikopterde yaşamını yitiren pilot Mehmet Akif Tutuk (29), memleketi Eskişehir´e toprağa verildi. Betül Tutuk, ağabeyinin pilot montunu giyerek geldiği cenazede, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

İzmir´in Menderes ilçesinde orman yangınında koordinatör pilot olarak yer aldığı helikopterin Tahtalı Barajı'na düşmesi sonucu hayatını kaybeden Mehmet Akif Tutuk´un cenazesi, dün Orman Genel Müdürlüğü helikopteriyle memleketi Eskişehir´de getirildi. Pilot Tutuk için bugün Tepebaşı ilçesi Vişnelik Mahallesi´ndeki Mahmut Sami Ramazanoğlu Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namaza, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, pilot Mehmet Akif Tutuk´un babası Ahmet, annesi Ayşe, kardeşi Emre, kız kardeşi Betül Tutuk ile yakınları katıldı. Baba Ahmet Tutuk, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. Betül Tutuk ise pilot montuyla geldiği camide Türk bayrağına sarılı kardeşinin cenazesine sarılarak `Gitti kardeşim´ diyerek gözyaşı döktü.

`ALİMLERİN GÜZEL BİR SÖZÜ VARDIR, SEVGİSİ İMANDAN GELİR´

Mehmet Akif Tutuk´un cenaze namazını İl Müftüsü Bekir Gerek, kıldırdı. Müftü Gerek, "Alimlerin güzel bir sözü vardır, vatan sevgisi imandan gelir. Vatanı korumak gerektiğinde, yangınlarla mücadele etmek, gerektiğinde eğitim-öğretim yapmak, cehaletle savaşmak, karakollarda nöbet tutmak. Kısaca vatan sevgisi her alanda, nerede ihtiyaç olursa, orada bulunmak ve mücadele etmektir. Dolayısıyla kahraman evladımız, kardeşimiz Mehmet Akif Tutuk, İzmir´in Menderes ilçesinde çıkan orman yangıyla mücadele ederken, helikopteri düşüyor ve 3 şehidimiz var" diye konuştu.

Mehmet Akif Tutuk, namazın ardından Asri Mezarlığı´nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Helikopter kazasına ilişkin kara kutunun incelemeye alındığını ve hazırlanacak raporun ardından kaza nedeninin netlik kazanacağı belirtildi.