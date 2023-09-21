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        17 yaşındaki İbrahim, sulama göletinde boğuldu

        ESKİŞEHİR´inMihalıççık ilçesinde serinlemek için sulama göletine giren İbrahim Can Karaçam (17), boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 10:05 Güncelleme: 21.09.2023 - 10:10
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        17 yaşındaki İbrahim, sulama göletinde boğuldu
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        ESKİŞEHİR´inMihalıççık ilçesinde serinlemek için sulama göletine giren İbrahim Can Karaçam (17), boğuldu.

        Mihalıççık ilçesi Yeşilyurt Güney Mahallesi'nde serinlemek için sulama göletine giren İbrahim Can Karaçam, kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD dalgıçları suya girerek İbrahim Can Karaçam´ın cenazesine ulaştı. Karaçam´ın cesedi, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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