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        Polis ve oğlunun öldüğü kazada, diğer araç sürücüsüne 1365 gün adli para cezası

        ESKİŞEHİR'de,hafif ticari araçlar çarpışan otomobilde polis memuru Ercan Sarı ile oğlu Yakup Efe'nin (19) öldüğü, eşi Zeynep ile kızı Elif Zeycan Sarı'nın yaralandığı kazanın ardından tutuklanan ve ilk duruşmada tahliye edilen diğer araç sürücüsü Onur Cihan, 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cihan´ın cezası, 1365 gün adli para cezasına çevrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 10:55 Güncelleme: 21.09.2023 - 11:00
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        Polis ve oğlunun öldüğü kazada, diğer araç sürücüsüne 1365 gün adli para cezası
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        ESKİŞEHİR'de,hafif ticari araçlar çarpışan otomobilde polis memuru Ercan Sarı ile oğlu Yakup Efe'nin (19) öldüğü, eşi Zeynep ile kızı Elif Zeycan Sarı'nın yaralandığı kazanın ardından tutuklanan ve ilk duruşmada tahliye edilen diğer araç sürücüsü Onur Cihan, 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cihan´ın cezası, 1365 gün adli para cezasına çevrildi.

        Kaza, geçen yıl kasım ayında Seyitgazi ilçesi Büyükdere Mahallesi'nde meydana geldi. Yakup Efe Sarı'nın kullandığı 10 F 6761 otomobil, Onur Cihan yönetimindeki 26 ADZ 133 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ercan Sarı, hurdaya dönen otomobilde hayatını kaybederken, eşi Zeynep, kızı Elif Zeycan ve sürücü olan oğlu Yakup Efe Sarı ile hafif ticari aracın sürücüsü Onur Cihan yaralandı. Yaralılardan Zeynep ve Yakup Efe Sarı, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne, Elif Zeycan Sarı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, hafif ticari aracın sürücüsü Onur Cihan ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakup Efe Sarı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Kazadan sonra tutuklanan Onur Cihan hakkında Eskişehir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 3'üncü duruşmasına tutuksuz sanık Onur Cihan katılmazken, kazada yaralanan Zeynep Sarı ve Elif Zeycan Sarı salonda hazır bulundu. Zeynep Sarı, kaza nedeniyle hala ameliyatlar geçirdiğini ifade ederek, "Hala ameliyatlarla, kendimle, acılarımla uğraşıyorum. O günü anbean hatırlıyorum. Üzerimize son sürat bir araç geliyordu. Şikayetim devam etmektedir" dedi.

        Mahkeme heyeti, hafif ticari araç sürücüsü tutuksuz sanık Onur Cihan´a 'Taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olmak´ suçundan iyi hal indirimiyle 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, bu cezayı 1365 gün adli para cezasına çevirdi.

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