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        Motosikletlinin öldüğü kazada, hafif ticari aracın sürücüsü serbest

        ESKİŞEHİR´demotosiklet sürücüsü Metin Koç´un (19) hayatın kaybettiği, arkadaşı H.D.´nin (15) yaralandığı kazada, gözaltına alınan hafif ticari aracın sürücüsü Selim A. (43) adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 14:21 Güncelleme: 21.09.2023 - 14:25
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        Motosikletlinin öldüğü kazada, hafif ticari aracın sürücüsü serbest
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        ESKİŞEHİR´demotosiklet sürücüsü Metin Koç´un (19) hayatın kaybettiği, arkadaşı H.D.´nin (15) yaralandığı kazada, gözaltına alınan hafif ticari aracın sürücüsü Selim A. (43) adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Kaza, 18 Eylül günü Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi Liman Caddesi´nde meydana geldi. Selim A. (43) yönetimindeki 26 AHC 901 plakalı hafif ticari araç, Metin Koç yönetimindeki 26 AHS 918 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, Metin Koç ile yanındaki arkadaşı H.D. yaralandı. Metin Koç kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi´nde kurtarılamadı. Arkadaşı H.D. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´nde tedaviye alındı. Kazanın ardından hafif ticari aracın sürücüsü Selim A. gözaltına alındı.

        Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Selim A., adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği´ne çıkarılan Selim A., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Selim A.´nın ifadesinde, "Kazanın gerçekleştiği yolu işim gereği devamlı kullanmaktayım. Kazada bir kusurumun olduğunu düşünmüyorum. Kavşağa girerken hızımı azalttım. O kavşakta sık kaza olduğunu bildiğim için özellikle yavaşladım. Çevre kontrolü yapınca kimsenin gelmediğini görüp devam ettim. Zaten kaza da kavşağı geçtikten sonra meydana geldi. Kusurum yoktur" dediği belirtildi.

        Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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