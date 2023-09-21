Eskişehir'de belediyenin hayvan bakımevine kapatma kararı ESKİŞEHİR'in OdunpazarıBelediye Başkanı Kazım Kurt, 2005 yılından bu yana faaliyette olan Geçici Hayvan Bakımevi´ne, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından `yasaya aykırı´ olduğu gerekçesiyle kapatma kararı verildiğini açıkladı. Karara ilişkin İdare Mahkemesi´ne itirazda bulunduklarını ifade eden Kurt, "Elimizde şu anda 200'e yakın köpek, 100 civarında kedi var ve 60 kadar yasaklı ırk köpek var. Biz kapatmak zorunda kaldığımız zaman bu hayvanları ne yapacağız diye yazı yazdık. Dedik ki, 'buyurun siz alın.' Cevaben 'bu bizim işimiz değil, belediyelerin işi' diye cevap geldi" dedi.

ESKİŞEHİR'in OdunpazarıBelediye Başkanı Kazım Kurt, 2005 yılından bu yana faaliyette olan Geçici Hayvan Bakımevi´ne, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından `yasaya aykırı´ olduğu gerekçesiyle kapatma kararı verildiğini açıkladı. Karara ilişkin İdare Mahkemesi´ne itirazda bulunduklarını ifade eden Kurt, "Elimizde şu anda 200'e yakın köpek, 100 civarında kedi var ve 60 kadar yasaklı ırk köpek var. Biz kapatmak zorunda kaldığımız zaman bu hayvanları ne yapacağız diye yazı yazdık. Dedik ki, 'buyurun siz alın.' Cevaben 'bu bizim işimiz değil, belediyelerin işi' diye cevap geldi" dedi.

Eskişehir Hayvanları Koruma Kurulu ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Odunpazarı Belediyesi´ne gönderdikleri yazıyla Yassıhöyük Mahallesi´nde bulunan Odunpazarı Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi´nin kapasitesinin artırılmasını istedi. Odunpazarı Belediyesi´nin talebi üzerine hayvan bakımevinin hemen yanındaki hazine arazisini tahsis edildi. Belediye ekipleri, arazi üzerinde genişletme çalışmaları yaparken, mahalle sakinleri barınağın ve yeni yapılacak alanın rahatsızlık yarattığını ve kötü kokuya yol açtığını belirterek şikayette bulundu. Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gönderdiği yeni yazıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü´nün olumsuz görüşü nedeniyle arazinin 3 ay içerisinde boşaltılarak eski haline getirilmesini istedi. Ayrıca, mevcut bakımevinin de `yasaya aykırı´ olduğu belirtilerek kapatma kararı alındı. Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir 2´nci İdare Mahkemesi´ne karar ilişkin itiraz davası açtı. Ayrıca Odunpazarı Kaymakamlığı ile Eskişehir Valiliği´ne de itiraz etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, 2005 yılından bu yana ruhsatlı olarak faaliyet yürüten Geçici Hayvan Bakımevi´ne yönelik alınan kapatma kararının hayvanların mağduriyetine yol açacağını söyledi. Alınan kararlara karşı İdare Mahkemesi´ne itirazda bulunduklarını ifade eden Kurt, "Bu barınak 2005 yılında ruhsat almış ve 2005 yılından bugüne kadar 20 bininin üzerine kısırlaştırma yapmış. Binlerce hayvanı sahiplendirmiş. Gerek sivil toplum örgütleriyle gerek kent konseyi kanalıyla pek çok etkinlik yapmış çocuklara ve halkımıza hayvanları sevmeyi öğretmeye çalışmış bir kurum. Biz 2014 yılında seçildik. 2014 yılından bu yana da biz sürdürüyoruz. Yani bizden önce başlamış. 2014´ten, 2023´e geldiğimizde biliyorsunuz yasada bazı değişiklikler oldu ve biz ister istemez bu yasaklı ırk denilen hayvanları alıp orada ömür boyu mahkumiyete ve ikamete zorunlu hale getirdik. Dolayısıyla da o barınağın bize küçük geldiği ortaya çıktı. Nitekim ilgili kurum bize barınağınızı genişletiniz diye bir uyarı gönderdi. Barınak en kolay nasıl genişler? En yakın bölgeden genişler. Bizim de barınağımızın hemen bitişiğinde mera niteliğinde bir boş alan varmış. Arkadaşlarımız orayı uygun gördüler. İlgili kurumlarla yapılan görüşmelerde olumlu bakıldı, sıcak bakıldı ve biz gerekli başvuruları yaptık, gerekli harçları yatırdık. O keşifler sırasında olacak harcırahları yatırdık. Ama o arada da iyi dostluk ilişkileri ve yaptığımız işin de önemli ve iyi bir iş olduğunu düşünerek arkadaşlarımız tel örgülerle o padokları çevirmeye başladı. Çünkü yasaklı ırklara ölünceye kadar bakmak zorunda olduğumuz için doğal bir ortam hazırlamamız lazımdı. Zemini toprak, açık hava, içinde kulübesi olan ve bakıcıların da rahatlıkla girip çıkabileceği bir mekan hazırladık" dedi.

Yeni alanın yapımı sürerken, Eskişehir Tarım ve Orman Müdürlüğü´nden yeni bir uyarı geldiğini anlatan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Mahallede yaşayan biri şikayet etmiş; `koku yapıyor. Burası bizi rahatsız ediyor ve arazide mera niteliğindedir´ diye. Yapılan incelemeler sonucunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün olumsuz görüşünü gerekçe göstererek bize kapatma kararı verdiler. Daha doğrusu yeni yaptığımız yere men kararı verdiler. Ama ona ilaveten eski barınağınız da zaten kanuna aykırıymış. Efendim onu da `kapatın´ dediler. Şimdi bize 3 aylık bir süre verdiler, Ekim ayı sonunda doluyor. Ekimin sonuna kadar bizim burayı boşaltmamız gerekiyor. Dava açtık. Mahkeme ne der? Bunu bilmiyorum. Ama elimizde şu anda 200'e yakın köpek, 100 civarında kedi var ve 60 kadar yasaklı ırk köpek var. Biz kapatmak zorunda kaldığımız zaman bu hayvanları ne yapacağız diye yazı yazdık. Dedik ki, `buyurun siz alın.´ Cevaben `Bu bizim işimiz değil, belediyelerin işi´ diye cevap geldi" diye konuştu.

'YENİ BARINAK 2 YIL SÜRER'

Mevcut barınağa gelen kapatma kararının ardından yenisi yapmak için yaklaşık 2 yıla ihtiyaç duyulacağını ifade eden Belediye Başkanı Kurt, barınaktaki hayvanların sahiplendirilmesi için de çağrı da bulunarak şunları söyledi:

"Biz şimdi yeni bir arazi bulup oraya barınak yapmaya kalkmamız bugünkü mevzuat içerisinde en az 2 yıllık bir süre. Dolayısıyla bu 3 ay içinde bunun yapılma şansı yoktur. O zaman dedik ki, hayvanlara yer bulamazsanız biz bu hayvanları getirip size teslim ederiz. Ona da ret cevabı alınca gazeteye ilan verdik. Gönüllü kuruluşlardan, hayvanseverlerden, sivil toplum örgütlerinden yardım istiyoruz. Bu hayvanları sahiplensinler, bu hayvanları alsınlar, bu hayvanları barındırsınlar. Çünkü bizim 3 ay içinde bu kapasitede barınak yapma şansımız yok. Yasaklı ırk dediğimiz ve kamu kurumlarının tutup bize getirip teslim ettiği, vatandaşın getirip bize teslim etmek zorunda olduğu hayvanları hiç kimse alamaz. Biz bu nedenle itirazımızı yapıyoruz. Bu yanlıştan bir an önce dönülmesi gerektiğini vurguluyoruz."