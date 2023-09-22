2 kişinin öldüğü kavganın sanığı: Bıçağı sağa sola savurdum, öldürmek istemedim ESKİŞEHİR'de,Ümit Zeybek (46) ve Kenan Çetintaş'ın (40) hayatını kaybettiği içkili restorandaki kavgaya ilişkin açılan davanın ilk duruşmasında 3 sanıktan tutuklu yargılanan Tevfik Aksoy, "Bıçağı sağa sola savurdum. Kimseyi öldürmek veya yaralamak istemedim. Bu sırada beni darbetmeye devam ediyorlardı. Bu yüzden bıçağın birine geldiğini düşünmedim" dedi.

ESKİŞEHİR'de,Ümit Zeybek (46) ve Kenan Çetintaş'ın (40) hayatını kaybettiği içkili restorandaki kavgaya ilişkin açılan davanın ilk duruşmasında 3 sanıktan tutuklu yargılanan Tevfik Aksoy, "Bıçağı sağa sola savurdum. Kimseyi öldürmek veya yaralamak istemedim. Bu sırada beni darbetmeye devam ediyorlardı. Bu yüzden bıçağın birine geldiğini düşünmedim" dedi.

Seyitgazi ilçesinde oturan Ümit Zeybek (46), Kenan Çetintaş (40) ve Çetin Kale (47) geçen yıl eylül ayında İkiçeşme Mahallesi'ndeki içkili restorana gitti. 3 arkadaş ile restoranda farklı masada oturan Tevfik Aksoy ve Ergun Kılıç arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Ümit Zeybek, Kenan Çetintaş ve Çetin Kale bıçaklanarak yaralandı, 2 şüpheli ise kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ümit Zeybek ile Kenan Çetintaş kurtarılamadı.

Olayın ardından Beylikova ilçesinde yakalanıp gözaltına alınan 2 şüpheliden Tevfik Aksoy tutuklandı, Ergun Kılıç serbest bırakıldı. İçkili restoranda çalışan ve Aksoy´u azmettirdiği öne sürülen İran uyruklu Zeinab Gholami de soruşturma kapsamında ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNE DAVA AÇILDI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı´nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak 3 sanık hakkında Eskişehir 4´ncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde dava açıldı. İddianamede, sanık Tevfik Aksoy hakkında Ümit Zeybek ile Kenan Çetintaş'ı `tasarlayarak kasten öldürmek´, olayda yaralanan Çetin Kale´yi `kasten öldürmeye teşebbüs´ suçlarından hapis cezası talep edildi. Tutuksuz sanık Ergun Kılıç hakkında ise sanık Tevfik Aksoy´un eylemlerine iştirak ettiği, Zeinab Gholami'nin da Tevfik Aksoy´u azmettirdiği iddiasıyla cezalandırılmaları istendi.

Eskişehir 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Tevfik Aksoy, tutuksuz yargılanan Ergun Kılıç ile öldürülen Ümit Zeybek ve Kenan Çetintaş'ın yakınları katıldı. Tutuksuz sanıklardan İran uyruklu Zeinab Gholami ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada kendisini savunan Tevfik Aksoy, arbede sırasında kendisini koruduğunu ve kimseyi öldürme niyetinde olmadığını söyledi. Sanık Aksoy ifadesinde, "Arkadaşım Zeinab Gholami, beni Seyitgazi'deki çalıştığı mekana çağırdı. Ben de Ergun ile oraya gittim. Mekanda oturup sipariş verdik. Yan masadakilerden biri bize bakarak bir şeyler söyledi. Biz oynamaya kalktık. Aynı kişi müzisyene işaret etti ve müzik durdu. Yan masadan bize bakarak konuşuyorlardı, sonra masadakiler yanımıza geldi ve 'Buradan kız mı çıkaracaksın?' diyerek dövdü. Arbede sırasında alt taraftan bıçak geldiğini gördüm ve refleks olarak elini kavradım. Yere düşen bıçağı aldığımda karşımda Çetin Kale´yi gördüm. Bıçağın ona ait olduğunu anladım. Bıçağı sağa sola savurdum. Kimseyi öldürmek veya yaralamak istemedim. Bu sırada beni darbetmeye devam ediyorlardı. Bu yüzden bıçağın birine geldiğini düşünmedim. Yabancı uyruklu Zeinab Gholami beni herhangi bir şekilde azmettirmedi, olaylarla bir ilgisi yoktur" dedi.

Tutuksuz sanık Ergun Kılıç da suçlamaları reddederek, kendisine tokat atıldıktan sonra içkili mekandan dışarı çıktığını ve yaşananları görmediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından Tevfik Aksoy´un tutukluluk halinin devamına, mahkemeye katılmayan Zeinab Gholami hakkında zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.