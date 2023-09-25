Katener direğine çarpıp, alev alan otomobilin sürücüsü, ağır yaralandı

ESKİŞEHİR´detramvay katener direğine çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü Erkan Y. (28), ağır yaralandı.

Kaza, gece yarısı sıralarında Odunpazarı ilçesi 75´inci Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı´nda meydana geldi. Erkan Y.´nin kontrolünü yitirdiği 06 HB 0626 plakalı otomobil, tramvay yolundaki katener direğine çarptı. Erkan Y.´nin çevredekiler tarafından ağır yaralı olarak çıkarıldığı araç, alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Erken Y. ise ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Erkan Y.´nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.