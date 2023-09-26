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        Otomobilin direğe çarpıp alev aldığı kazada yaralanan sürücü, kurtarılamadı

        ESKİŞEHİR´deotomobilin tramvay katener direğine çarpıp alev aldığı kazada ağır yaralanan Erkan Yıldızer (28), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 12:43 Güncelleme: 26.09.2023 - 12:45
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        Otomobilin direğe çarpıp alev aldığı kazada yaralanan sürücü, kurtarılamadı
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        ESKİŞEHİR´deotomobilin tramvay katener direğine çarpıp alev aldığı kazada ağır yaralanan Erkan Yıldızer (28), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, önceki gece Odunpazarı ilçesi 75´inci Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı´nda meydana geldi. Erkan Yıldızer´in kontrolünü yitirdiği 06 HB 0626 plakalı otomobil, tramvay yolundaki katener direğine çarptı. Yıldızer'in, çevredekiler tarafından ağır yaralı olarak çıkarıldığı araç, alev aldı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, Erken Yıldızer ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedavisi süren Yıldızer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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