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        Eskişehir'de 12 yıllık cinayet, polis sorgusunda ortaya çıktı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 14:59 Güncelleme: 26.09.2023 - 15:00
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        Eskişehir'de 12 yıllık cinayet, polis sorgusunda ortaya çıktı (2)
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        CESEDİUÇURUMVE ORMANDA ARANIYOR

        Eskişehir'de, 12 yıl önce Murat Şensöz tarafından tarım ilacı verilerek öldürüldüğü ortaya çıkan Sibel Yenigün´ün cesedinin bulunması için çalışma başlatıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra AFAD, Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekiplerince cinayet şüphelisi Murat Şensöz´ün ifadesi doğrultusunda Mihalgazi-Alpagut kara yolundaki orman ve uçurum kenarlarında arama yapılmaya başlandı. Bölgede çalışmalar sürüyor.

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