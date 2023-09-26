Eskişehir'de 12 yıllık cinayet, polis sorgusunda ortaya çıktı (2)
CESEDİUÇURUMVE ORMANDA ARANIYOR
Eskişehir'de, 12 yıl önce Murat Şensöz tarafından tarım ilacı verilerek öldürüldüğü ortaya çıkan Sibel Yenigün´ün cesedinin bulunması için çalışma başlatıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra AFAD, Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekiplerince cinayet şüphelisi Murat Şensöz´ün ifadesi doğrultusunda Mihalgazi-Alpagut kara yolundaki orman ve uçurum kenarlarında arama yapılmaya başlandı. Bölgede çalışmalar sürüyor.