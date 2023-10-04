Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Kendisinden ayrılmak isteyen eşini bıçaklayıp, evi ateşe vermişti; 18 yıl hapis cezası aldı

        ESKİŞEHİR'deayrılmakisteyen Bangladeş uyruklu eşi Fariba R.'yi (38) ve kendisini bıçakla yaralayıp, yaşadıkları evi ateşe veren İran uyruklu Hamid Sabeghtorkdari (44), tutuklu yargılandığı davada 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 11:47 Güncelleme: 04.10.2023 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kendisinden ayrılmak isteyen eşini bıçaklayıp, evi ateşe vermişti; 18 yıl hapis cezası aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ESKİŞEHİR'deayrılmakisteyen Bangladeş uyruklu eşi Fariba R.'yi (38) ve kendisini bıçakla yaralayıp, yaşadıkları evi ateşe veren İran uyruklu Hamid Sabeghtorkdari (44), tutuklu yargılandığı davada 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Tepebaşı ilçesi Sütlüce Mahallesi'nde oturan İranlı Hamid Sabeghtorkdari, geçen yıl Haziran ayında eşi Bangladeş uyruklu Fariba R. evde tartıştı. Çiftin aralarında çıkan kavgada Hamid Sabeghtorkdari, bıçakla eşi Fariba R.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladıktan sonra evi ateş verdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken; polis, olayın ardından bileklerini keserek intihar etmek isteyen Sabeghtorkdari'yi etkisiz hale getirdi. Sabeghtorkdari, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunda 3'üncü derece yanık ve bıçak yarası bulunan Fariba R. de ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, tedavisinin ardından da taburcu edildi. Sabeghtorkdari, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne Hamid Sabeghtorkdari hakkında dava açtı. İddianamede, Sabeghtorkdari hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ömür boyu hapis cezası talep edildi.

        'SADECE KENDİME ZARAR VERDİM, EVİ YAKTIM'

        Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına; tutuklu sanık Sabeghtorkdari ile taraf avukatları katıldı. Mahkemedeki son savunmasını yapan Sabeghtorkdari, "Eşim Kanada'ya gitmek için 15 yaşındaki kızımı, 27 yaşındaki bir erkekle evlenmek zorunda bıraktı. Bu durumu kabul etmediğim için, kötü adam durumuna düştüm. Eşim 3 aydır evde değilken, eve gittiğimde oradaydı. Niye geldiğini bilmiyorum. Olay günü eşim bana, 'Kızımızın nişanlısı beni ve çocuklarımı Kanada'ya götürecek, seni görmek istemiyorum' dedi. Bunun üzerine gözüm karardı, bıçağımı alarak, kendi kolumu kestim, evdeki yatağı yaktım. Eşim geldi, arkadan beni kucakladı. O esnada benden çok kan akmıştı. Evde duman vardı. Eşimle mobilyanın üstüne düştük. Kendimi ondan kurtarmak istedim. Eşim kapıdan çıktı. Birkaç dakika sonra polisler gelip, beni yakaladılar. Sadece kendime zarar verdim. Evi yaktım. Eşime karşı herhangi bir şey yapmadım. Beraatımı ve tahliyemi talep ederim" dedi. Mahkeme heyeti, yangın da çıkartmak suretiyle eşini öldürmeye çalışan Sabeghtorkdari'ye, 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 18 yıl hapis cezası verdi.

        'BENİ ACI ÇEKTİREREK ÖLDÜRMEK İSTİYORDU'

        Karar duruşmasına katılmayan Bangladeş uyruklu Fariba R. ise ifadelerinde yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

        "Olay gecesi çalışıyordum. Eve geldiğimde, 'Bu son gecemizdi, beni mi istemiyorsun?' dedi. Çünkü başkasıyla birlikte olmuştu, bunu kızım da görmüştü. Ben de bu durumdan çok rahatsızdım. Kalktı, gözlerime biber gazı sıktı. Bağırarak yardım istedim. Ellerimi iple bağladı. Sonra başımın arka tarafından sürekli yumrukla vurdu. Beni acı çektirerek öldürmek istiyordu. Yalvardım, elindeki bıçağı boynuma ve bedenime öldürme amacıyla 3 kez sapladı. Aynı bıçakla kendi kolunu kestiğini gördüm. Tiner çıkarıp, etrafa ve benim üstüme döküp ateşe verdi."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Eylül'de ihracat rekoru!
        Eylül'de ihracat rekoru!
        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Rize'yi sel ve vurdu! Yollar kapandı...
        Rize'yi sel ve vurdu! Yollar kapandı...
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Tesadüfen Nobel
        Tesadüfen Nobel
        Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 21 kişi öldü!
        Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 21 kişi öldü!
        Son filmlerini izleyemediler
        Son filmlerini izleyemediler
        Ankara'daki terör saldırısında ikinci teröristin de kimliği belirlendi
        Ankara'daki terör saldırısında ikinci teröristin de kimliği belirlendi
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Kör noktada ölüm!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Kör noktada ölüm!
        5 kente dikkat çekti! Deprem bilimci Prof. Dr. Bektaş'tan Trabzon için çarpıcı uyarı!
        5 kente dikkat çekti! Deprem bilimci Prof. Dr. Bektaş'tan Trabzon için çarpıcı uyarı!
        Trump yeniden mahkemede
        Trump yeniden mahkemede
        O anlar kamerada! Uyuşturucu sattığı iddiasıyla... Dövüp yerde sürüklediler!
        O anlar kamerada! Uyuşturucu sattığı iddiasıyla... Dövüp yerde sürüklediler!
        "Aslıhan'ı unuttum, 100 yıl öncesine döndüm"
        "Aslıhan'ı unuttum, 100 yıl öncesine döndüm"
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de eşini bıçakla yaralayıp evini ateşe veren sanığa 18 yıl hapis...
        Eskişehir'de eşini bıçakla yaralayıp evini ateşe veren sanığa 18 yıl hapis...
        Yetenek taramasında keşfedilerek milli takımlara alınan Eskişehirli badmint...
        Yetenek taramasında keşfedilerek milli takımlara alınan Eskişehirli badmint...
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de asayiş
        Savunmasında, 'Allah hakimlerimizi, savcılarımızı başımızdan eksik etmesin'...
        Savunmasında, 'Allah hakimlerimizi, savcılarımızı başımızdan eksik etmesin'...
        Eskişehir'de 2 akrabasını silahla öldüren baba ve iki oğluna ikişer kez müe...
        Eskişehir'de 2 akrabasını silahla öldüren baba ve iki oğluna ikişer kez müe...
        Eskişehir'de 406 adet sahte 100 dolar ele geçirildi; 1 tutuklama
        Eskişehir'de 406 adet sahte 100 dolar ele geçirildi; 1 tutuklama