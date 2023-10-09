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        Eskişehir'de 'Kafes' operasyonu şüphelileri adliyede

        ESKİŞEHİR'deeğlencemekanlarına sözde koruma ve güvenlik hizmeti sağlayarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilerek gözaltına alınan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 10:58 Güncelleme: 09.10.2023 - 11:00
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        Eskişehir'de 'Kafes' operasyonu şüphelileri adliyede
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        ESKİŞEHİR'deeğlencemekanlarına sözde koruma ve güvenlik hizmeti sağlayarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilerek gözaltına alınan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, eğlence mekanlarında sözde koruma ve güvenlik hizmeti sağlayarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen yönelik şüphelilere 'Kafes' adlı operasyon düzenledi. 175 personelin katıldığı operasyonda, 12 şüpheli evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 72 fişek, 2 pala, 6 tabanca şarjörü ve bıçak ele geçirildi. Şüphelilerin 'kasten yaralama', 'tehdit', 'ateşli silahlar kanuna muhalefet', 'mala zarar verme', 'hakaret', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' gibi çok sayıda suça karıştıkları tespit edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan 12 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürerken, haklarında gözaltı kararı verilen 13 şüphelinin farklı suçlardan tutuklanıp, cezaevinde olduğu belirtildi.

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