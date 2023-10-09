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        Sırt ağrısıyla gitti, aort damarının yırtıldığı ortaya çıktı

        ESKİŞEHİRŞehirHastanesi'ne bel ve sırt ağrısı şikayeti ile gidip, aort damarı yırtılması tanısı konulunca acil ameliyata alınan Fidan Tuğcu (83), 6 saatlik operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 12:11 Güncelleme: 09.10.2023 - 12:15
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        Sırt ağrısıyla gitti, aort damarının yırtıldığı ortaya çıktı
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        ESKİŞEHİRŞehirHastanesi'ne bel ve sırt ağrısı şikayeti ile gidip, aort damarı yırtılması tanısı konulunca acil ameliyata alınan Fidan Tuğcu (83), 6 saatlik operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

        Fidan Tuğcu, bel ve sırt ağrısı şikayetiyle Eskişehir Şehir Hastanesi'ne gitti. Acil serviste yapılan ilk incelemede Tuğcu'ya, halk arasında aort damarı yırtılması olarak bilinen 'tip A aort diseksiyonu' tanısı konuldu. Kalp damar cerrahları Dr. İbrahim Çağrı Kaya ve Dr. Yıldırım Gültekin, anestezi uzmanı Dr. Sadık Özkavak tarafından hayati tehlikesi nedeniyle acil ameliyata alınan Tuğcu, 6 saat süren başarılı bir operasyon sonrası sağlığına kavuştu. 3 gün kalp damar cerrahisi yoğun bakımında tutulan Tuğcu, daha sonra servise alındı.

        'ÖLÜM ORANI YÜZDE 50'

        Operasyonu gerçekleştiren Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Çağrı Kaya, aort diseksiyonlarında hastaların yarısı tanı alamadan hayatını kaybettiğini söyledi. Tanı konabilen hastalarda ölüm oranın yüzde 50 olduğunu ifade eden Dr. Kaya, "Bu oran hastalığın tedavi edilmediği her saat başına yüzde 1 oranında artmaktadır. Hasta ameliyat edilmezse ölüm kaçınılmazdır. Aort diseksiyonu ameliyatlarında başarı, acil servis, kalp damar cerrahisi, kardiyoloji ve anestezi branşlarının koordinasyon ve uyum içinde çalıştığı tecrübeli kalp takımlarının bulunduğu merkezlerde mümkündür. Hastamızın bulunduğu yaş grubunu da göz önüne aldığımızda, şifa bulması hepimiz için gurur vesilesi oldu. Tüm ekibimizin eline sağlık" dedi.

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