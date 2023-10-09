İnşaattan düşen işçilerden 1'ini güvenlik filesi kurtardı
ESKİŞEHİR'debirinşaatın 3'üncü katından düşen 2 işçiden 1'i güvenlik filesine takılırken, diğeri zemine düşerek yaralandı.
ESKİŞEHİR'debirinşaatın 3'üncü katından düşen 2 işçiden 1'i güvenlik filesine takılırken, diğeri zemine düşerek yaralandı.
Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın inşaatında meydana geldi. 3'üncü kattan düşen işçilerden İmam U., güvenlik filesine takılırken, Saadettin B. zemine düştü. İşçilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Saadettin B.'yi Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürdü. Güvenlik filesine takılarak düşmekten kurtulan İmam U. ise itfaiye ekiplerince indirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.