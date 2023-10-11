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        2 tefecilik şüphelisinin evinden 4 milyon 325 bin liralık 59 senet ve 20 tapu belgesi çıktı

        ESKİŞEHİR'de,tefecilik yaptığı tespit edilip gözaltına alınan 2 şüphelinin evlerinde, 4 milyon 325 bin 100 liralık 59 senet ve 20 tapu belgesi ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 10:34 Güncelleme: 11.10.2023 - 10:35
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        2 tefecilik şüphelisinin evinden 4 milyon 325 bin liralık 59 senet ve 20 tapu belgesi çıktı
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        ESKİŞEHİR'de,tefecilik yaptığı tespit edilip gözaltına alınan 2 şüphelinin evlerinde, 4 milyon 325 bin 100 liralık 59 senet ve 20 tapu belgesi ele geçirildi.

        Eskişehir Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki 2 şüphelinin tefecilik yaptığını ve zorla senet karşılığında kişileri borçlandırdığı bilgisi üzerine harekete geçti. Takip edilen şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından evlerine yapılan baskınla yakalanıp, gözaltına alındı. Evlerdeki aramalarda 4 milyon 325 bin 100 lira olan 59 senet, 20 tapu belgesi, 2 senet fotokopisi, 70 bin lira, 5 bin 300 dolar ve 19 tabanca mermisi ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilip, haklarında 'Tefecilik' suçundan adli soruşturma açılan 2 şüpheli, ifadeleri için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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