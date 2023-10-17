Kardeşini öldüren sanık için 'tahrik' indirimli 24 yıl hapis istemi

ESKİŞEHİR'detartıştığıkardeşi Ozan Kerman'ı (41) öldüren Özgür Kerman (46) için 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak 24 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi'nde oturan Özgür Kerman, geçen yıl eylül ayında daha önce açtıkları barın kapanması nedeniyle kardeşi Ozan Kerman ile tartıştı. İkili arasında çıkan kavgada Özgür Kerman, kardeşi Ozan Kerman'ı bıçakla yaralayıp, olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık ve polis ekiplerince yapılan incelemede Ozan Kerman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Özgür Kerman'ı yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özgür Kerman, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Kerman, gazetecilerin, 'Kardeşini neden öldürdün?' sorusuna ise 'Sevdiğim için' yanıtını verdi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Kerman hakkındaki soruşturmasını tamamlayıp, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. İddianamede, Özgür Kerman hakkında ömür boyu hapis cezası talep edildi. Davanın ilk duruşmasına, Özgür Kerman ile taraf avukatları katıldı.

'BENİ SIRTIMDAN BIÇAKLAMIŞTI'

Özgür Kerman, "Kardeşim, ben ve babam aynı evde yaşıyorduk. Kardeşimle aramızda ciddi bir geçimsizlik yoktu. Geçmişte bir bar açmıştım fakat parayı kaptırdığım için işi yürütemedim. Bu yüzden ekonomik olarak çok sıkıntıya düştüm. Kardeşim sürekli bunu önüme getirerek, bana huzursuzluk veriyordu. Üzerime çok geliyordu ancak mümkün olduğunca onu idare etmeye çalışıyordum. Bundan yaklaşık 5-6 yıl önce kardeşim beni sırtımdan bıçaklamıştı, uyuşturucu bağımlısıydı. Bir süre Antalya'da yaşadım. Daha sonra Eskişehir'e geldiğimde kardeşime ağabeylik yapmak istedim. Aynı evde yaşamamıza rağmen çok konuşmazdık. Olay günü de alkollüydü, ben de bir bardak alkol aldım. Sonra alkol şişesini buzdolabına koyduğumda Ozan mutfaktaydı. Bana küfretti, ben oralı olmadım" dedi.

'KENDİMİ KORUMAYA ÇALIŞTIM'

Kerman, şöyle devam etti:

"Salona geçtim. Bana küfretmesine ilişkin sesleri duyunca babam salona geldi. Bana küfretmeye devam ediyordu. Hatta 'Seni öldüreceğim' diyerek tehdit de ediyordu. Aramızda bundan kaynaklı bir tartışma yaşandı. Ozan elinde 1 litrelik cam şişeyle üzerime koşarak geldi. Kendimi korumaya çalıştım, aramızda itişme yaşandı. Salondaki masanın üzerinde babamın meyve kesmek için kullandığı bıçağı, kendimi korumak amacıyla elime alıp, rastgele savurdum. Bıçak darbeleri Ozan'a değdi mi hatırlamıyorum. Geriye kaçtıkça o üzerime geliyordu. En son üzerime gelince, elimde bıçak varken beraber yere yuvarlandık. Bu sırada bıçak ona battı. Yoksa onu özellikle bıçaklamış değilim. Öldürmek ve yaralamak gibi bir kastım yoktu."

Mahkeme savcısı, sanık savunmasının ardından davaya ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, Özgür Kerman hakkında 'kardeşi kasten öldürmek' suçundan 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatına mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre vererek, duruşmayı erteledi.