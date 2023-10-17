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        Eskişehir'de 2 milyon liralık kablo çalan 4 şüpheliye gözaltı

        ANKARA'danEskişehir'egelip, 6 farklı iş yerinden 2 milyon lira değerinde 1200 metrelik enerji nakil kablosu çalan 5 şüpheliden 4'ü, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 11:41 Güncelleme: 17.10.2023 - 11:45
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        Eskişehir'de 2 milyon liralık kablo çalan 4 şüpheliye gözaltı
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        ANKARA'danEskişehir'egelip, 6 farklı iş yerinden 2 milyon lira değerinde 1200 metrelik enerji nakil kablosu çalan 5 şüpheliden 4'ü, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Odunpazarı ilçesindeki 6 farklı iş yerinden piyasa değeri 2 milyon lira olan 1200 metrelik enerji nakil kablosu çalındı. Şikayet sonrası Eskişehir Jandarma Komutanlığı JASAT dedektif timleri, çalışma başlattı. 5 şüphelinin Ankara'dan gelip, 2 kamyonetle Eskişehir'de hırsızlık yaptığı tespit edildi. Ankara'da yapılan araştırma sonucu 5 şüpheliden 4'ü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kamyonetlerinde yapılan aramalarda, piyasa değeri 80 bin lira olan 60 adet plywood adı verilen inşaat iskele malzemesi ele geçirildi. İncelemede, inşaat iskelesi malzemelerinin de 13 Ekim'de, Ankara'nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki bir iş yerinden çalındığı tespit edildi.

        Eskişehir'e getirilen 4 şüpheliden 2'si ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 2'si 'iş yerinden hırsızlık' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Firari şüphelinin de arandığı bildirildi.

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