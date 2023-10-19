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        Eskişehir'de tefecilik operasyonunda 5 gözaltı

        ESKİŞEHİR'depolisin düzenlediği tefeci operasyonunda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yüksek faizle borç verip, senet imzalattığı kişilerden 9 milyon lira gelir elde ettiği belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 09:50 Güncelleme: 19.10.2023 - 09:55
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        Eskişehir'de tefecilik operasyonunda 5 gözaltı
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        ESKİŞEHİR'depolisin düzenlediği tefeci operasyonunda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yüksek faizle borç verip, senet imzalattığı kişilerden 9 milyon lira gelir elde ettiği belirlendi.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç örgütlerine yönelik düzenlenen ve 'Kafes' adı verilen operasyonlarda elde edilen bilgiler sonrası 5 şüphelinin tefecilik yaptığını tespit etti. Bir süre takibe alınan şüpheliler M.A., İ.S., E.S., M.C. ve L.B., ev ve iş yerlerine yapılan eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Polis ekiplerince yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokuman ele geçirildi. Şüphelilerin yüksek faizle borç verip, senet imzalattığı kişilerden 9 milyon lira gelir elde ettiği tespit edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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