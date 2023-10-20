Eskişehir'de polis, son 1 ayda 5 milyon liralık kaçak malzeme ele geçirdi

ESKİŞEHİR'deson 1 ayda 18 farklı kaçakçılık operasyonunda 5 milyon lira değerinde kaçak ürün ile malzeme ele geçirildi; 21 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son 1 ayda 18 farklı kaçakçılık operasyonuna imza attı. Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alınırken, piyasa değeri 5 milyon lira olan 1 milyon adet makaron olarak bilinen filtreli boş sigara kağıdı, 250 bin adet sarılmış sigara, 21 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara, 4 bin 400 cinsel içerikli ürün, 510 kilo gümrük kaçağı tütün, 330 elektronik sigara, 150 litre kaçak/sahte alkol, 56 gümrük kaçağı matkap, 30 kilo kaçak nargile tütünü, 32 kaçak cep telefonu ve 6 sigara sarma makinesi ele geçirildi. 5 milyon lira değerinde, aralarında cinsel gücü arttırıcı ürünler, kaçak tütün, sigara ve cep telefonları da emniyette kurulan stantlarla sergilendi.