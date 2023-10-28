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        Cumhuriyet´in 100´üncü yılına 1000 bayraklı kutlama

        ESKİŞEHİR´deGazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Cumhuriyet´in 100´üncü yılı nedeniyle evlerine asmaları için öğrencilerine 1000 Türk bayrağı dağıttı. Okul bahçesinde toplanan öğrenciler, 100´üncü yılı ellerinde bayraklarla kutladı. Okul Müdürü Sırrı Kabadayı, tarihi bir yıla tanıklık ettiklerini ifade ederek, "Cumhuriyet Bayramı´nı daha coşkulu bir şekilde kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Öğrencilerimize 1000 bayrak alarak dağıttık ve evlerinde bu bayrakları asmalarını istedik" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 12:34 Güncelleme: 28.10.2023 - 12:35
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        Cumhuriyet´in 100´üncü yılına 1000 bayraklı kutlama
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        ESKİŞEHİR´deGazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Cumhuriyet´in 100´üncü yılı nedeniyle evlerine asmaları için öğrencilerine 1000 Türk bayrağı dağıttı. Okul bahçesinde toplanan öğrenciler, 100´üncü yılı ellerinde bayraklarla kutladı. Okul Müdürü Sırrı Kabadayı, tarihi bir yıla tanıklık ettiklerini ifade ederek, "Cumhuriyet Bayramı´nı daha coşkulu bir şekilde kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Öğrencilerimize 1000 bayrak alarak dağıttık ve evlerinde bu bayrakları asmalarını istedik" dedi.

        Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi´ndeki Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimi, Cumhuriyet´in 100´üncü yılına özel olarak 1000 Türk bayrağı yaptırdı. Bayrakları okulda eğitim gören öğrencilere dağıtan okul yönetimi, Cumhuriyet´in coşkusunu yaşamaları içinde bahçede etkinlik düzenledi. Öğrenciler etkinlikte, İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından marşlar eşliğinde Cumhuriyet Bayramı´nı coşkuyla kutladı.

        Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü, Sırrı Kabadayı, tarihi bir yıla tanıklık ettiklerini söyledi. Bu nedenle okuldaki öğrenciler için yaptırdıkları 1000 Türk bayrağını evlerine asmaları için öğrencilere dağıttıklarını ifade eden Kabadayı, "100'üncü yılını kutladığımız bu yılda Cumhuriyet Bayramı´nı daha coşkulu bir şekilde kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Bugün öğrencilerimize 1000 tane bayrak alarak evlerinde bu bayrakları asmalarını istedik ve velilerimize de bir mesaj gönderiyoruz. Diyoruz ki, Cumhuriyet, ilelebet payidar kalacaktır. Büyük Önder Atatürk´ün de söylediği bu sözleri, gençlere emanet edilen bu Cumhuriyeti bu gençlerimiz büyük bir onur ve gururla yaşatacaktır. Biz de Eskişehir Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak tüm yüreğimizle, tüm inancımızla diyoruz ki, Türkiye Cumhuriyeti´ni kurtaranlara, Türkiye Cumhuriyeti´ni kuranlara ve bugünlere getirenlere minnetle şükranlarımızı sunuyoruz ve nice yüzyıllara diyoruz" dedi.

        Cumhuriyet Bayramı´nı kutlamanın coşkusunu yaşadıklarını ifade eden 10´uncu sınıf öğrencisi Hande Deniz Çınar, "Burada bugün 1000 bayrak dağıtıldı ve müdürüme, öğretmenlerime çok çok teşekkür ediyorum. Bu okulda olduğum için çok şanslıyım ve yüzüncü yılımız içinde söyleyeceklerim şunlardır, tek bir kere yaşıyoruz bu anı ve yıllar sonra da yaşayamayacağımız için çok şanslıyız ve mutluyuz. Aldığımız bayrakları evlerimize asacağız" diye konuştu.

        Okuldaki etkinliklerle Cumhuriyet coşkusunu çok iyi bir şekilde yaşadıklarını anlatan öğrencilerden Emir Ali Pişkin ise "Etkinlikler güzeldi, Türk bayrakları açıldı, marşlar söylendi her şey çok güzeldi. Bu bayrakları evlerimize götüreceğiz ve camlarımıza, balkonlarımıza asacağız" dedi.

        Okulun Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Seher Doğanay, okul olarak Cumhuriyet Bayramı´na yakışır bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Bu yıl Cumhuriyetimizin 100´üncü yılını okulumuzda çeşitli etkinliklerle, coşkuyla kutluyoruz. Böyle bir tarihi döneme tanıklık etmek hepimiz için çok kıvanç verici" diye konuştu.

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