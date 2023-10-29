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        Kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

        ESKİŞEHİR´dedönüş yapmak isteyen kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 23:29 Güncelleme: 29.10.2023 - 23:30
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        Kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
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        ESKİŞEHİR´dedönüş yapmak isteyen kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaza, Eskişehir-Ankara karayolu Hamidiye kavşağında meydana geldi. Satılmış Cura idaresindeki 16 AFK 098 plakalı kamyona, dönüş yapmak için manevra yaptığı sırada arkasından gelen Ali Budak yönetimindeki 26 BT 894 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede otomobil sürücüsü Ali Budak ile yanındaki Havva Budak´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayı yara almadan atlatan kamyon sürücüsü Satılmış Cura, ifadesi için polis merkezine götürüldü. Ali ve Havva Budak'ın cenazesi, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi´ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yolda yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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