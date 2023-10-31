Eskişehir Şehir Hastanesi, 5´inci yılını kutluyor 

Eskişehir Şehir Hastanesi´nin hizmete girmesinin beşinci yılı törenle kutlandı.

Etkinliğe Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet İlker, Muharip Hava Kuvveti Komutanı İsmail Güneykaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Yaşar Bildirici, Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sungur, Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, Akfen Şehir Hastaneleri Genel Müdürü Uğur Kılınç ve davetliler katıldı. Kutlamada kurdele kesimi ve açılış konuşmalarının ardından plaket takdimleri ile mini bir konser de düzenlendi.

Akfen İnşaat tarafından Kamu-Özel İşbirliği (PPP) modeliyle yapımının tamamlanmasının ardından, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı´nca hizmete alınan Eskişehir Şehir Hastanesi, açılışının beşinci yılını kutluyor.

Eskişehir ve komşu illerini dünya standartlarında ileri teknoloji sağlık hizmetleri ile tanıştıran Eskişehir Şehir Hastanesi´nin beşinci yılı nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet İlker, Muharip Hava Kuvveti Komutanı İsmail Güneykaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Yaşar Bildirici, Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sungur, Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, Akfen Şehir Hastaneleri Genel Müdürü Uğur Kılınç ve davetliler katıldı. Kutlamada kurdele kesimi ve açılış konuşmalarının ardından plaket takdimleri ve mini bir konser de düzenlendi.

5 YILDA 10 MİLYONU AŞKIN HASTAYA HİZMET VERİLDİ

Eskişehir Şehir Hastanesi´nde beş yıl içinde 10 milyon 500 bin hastaya hizmet verildi. Bu zaman içerisinde 236 bin ameliyat gerçekleştirildi. Hastanenin geçen 5 yılında sağlık hizmetlerinin yanı sıra 9 milyon 350 bin kişilik yemek, 5.1 milyon kilogram çamaşır yıkama, 8.6 milyon kiloluk atık toplama, 2.9 milyon sterilizasyon ve dezenfeksiyon hizmeti hayata geçirildi.

Hastanede öncülük edilen bazı önemli operasyonlar ve tedaviler arasında, zorlu ve hassas bir işlem olan Epilepsi Pili Cerrahisi yer alıyor. Ayrıca, solunum sistemini ve kalp fonksiyonlarını detaylı olarak inceleyen Solunum Fizyolojisi Kardiyopulmoner Egzersiz Testi gibi gelişmiş teşhis yöntemleri de hastanede başarıyla uygulanıyor. Bununla birlikte Geleneksel Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Biriminde Ozon Tedavisi gibi yenilikçi ve alternatif tedavi yöntemleri de başarıyla gerçekleştiriliyor. Eskişehir Şehir Hastanesi, bu tür yenilikçi ve öncü tedavi yöntemleriyle bölge sağlık hizmetlerinde öncü bir rol üstleniyor.

YENİLİKÇİ UYGULAMALAR

Eskişehir Şehir Hastanesi çeşitli hizmet yelpazesi ile bölgenin sağlık ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ediyor. Bu yenilikçi adımlar arasında Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, sosyal sorumluluk bilinciyle kurulan Sosyal Market, çalışanların aileleri için düşünülmüş Eskişehir Şehir Hastanesi Kreşi, ve toplum sağlığının önemli bir bölümünü oluşturan Obezite Merkezi bulunuyor. Ayrıca, yaşlı nüfusa yönelik özel bir bakım sunan Geriatri Atölyesi, yanık hastaları için özel olarak tasarlanmış Yanık Merkezi, uyku bozukluklarını tedavi eden Uyku Merkezi, terapotik aferez işlemleri gerçekleştiren bir birim ve kronik yaraların tedavisinde uzmanlaşmış Kronik Yara Bakım Merkezi gibi spesifik ihtiyaçlara yönelik birimler de hastane bünyesinde faaliyet gösteriyor. Tüm bu hizmetlerle birlikte, YGAP (Yoğunlaştırılmış Geriatrik Bakım Programı) Birimi de hastalara kapsamlı bir sağlık hizmeti sunuyor.

37 AMELİYATHANE VE 254 POLİKLİNİK ODASI VAR

Eskişehir Şehir Hastanesi, açıldığından bu yana modern sağlık hizmetlerini geniş bir alanda sunarak bölge halkının ve geniş bir coğrafyanın sağlık ihtiyaçlarına cevap vermeyi başardı. 333 bin metrekarelik kapalı alanda faaliyet gösteren Hastane, son teknolojiye sahip tesisleri ve geniş imkânları ile dikkat çekiyor.

188 bin 536 metrekare genişliğindeki arazi üzerinde hayata geçirilen Hastane, 1150 yatak kapasitesine sahip durumda bulunuyor. Hastanede yoğun bakım için ayrılmış 199 yatak bulunuyor. Eskişehir Şehir Hastanesi´nde 37 ameliyathane ve 254 poliklinik odası ile sağlık hizmetleri geniş bir yelpazede sunuluyor.

Acil durumlara hızlı müdahale edebilmek için donatılmış bir heliporta da sahip olan hastane bünyesinde yer alan 2 bin 300 araç kapasiteli bir otopark, hastalar ve ziyaretçileri için büyük bir kolaylık sağlıyor.

DHA-Genel - Türkiye-Eskişehir - DHA

2023-10-31 15:45:30