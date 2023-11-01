Eskişehir'de gözaltına alınan 4 üniversite öğrencisi, adliyeye sevk edildi (2)
Giriş: 01.11.2023 - 15:20 Güncelleme: 01.11.2023 - 15:20
ADLİKONTROLLESERBEST KALDILAR
Eskişehir'de 5 polisin yaralandığı izinsiz yürüyüş sırasındaki arbedede gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 üniversite öğrencisi, savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Öğrenciler, ifadelerinin ardından adli kontrol kararı kapsamında yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.