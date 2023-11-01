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        Eskişehir'de gözaltına alınan 4 üniversite öğrencisi, adliyeye sevk edildi (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 15:20 Güncelleme: 01.11.2023 - 15:20
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        Eskişehir'de gözaltına alınan 4 üniversite öğrencisi, adliyeye sevk edildi (2)
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        ADLİKONTROLLESERBEST KALDILAR

        Eskişehir'de 5 polisin yaralandığı izinsiz yürüyüş sırasındaki arbedede gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 üniversite öğrencisi, savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Öğrenciler, ifadelerinin ardından adli kontrol kararı kapsamında yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

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