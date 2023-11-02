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        İYİ Parti milletvekili Hatipoğlu, partisinden istifa etti

        İYİParti Eskişehir milletvekili Nebi Hatipoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımla `görüş ayrılıkları´ nedeniyle partisinden istifa ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 13:37 Güncelleme: 02.11.2023 - 13:40
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        İYİ Parti milletvekili Hatipoğlu, partisinden istifa etti
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        İYİParti Eskişehir milletvekili Nebi Hatipoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımla `görüş ayrılıkları´ nedeniyle partisinden istifa ettiğini açıkladı.

        İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, partisinden istifa etti. Sosyal medyadan açıklama yapan Hatipoğlu, görüş ayrılıkları yaşadığını belirttiği açıklamasında, "Büyük Türk Milleti´nin bilgisine; Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir milletvekili seçildiğim İYİ Parti ile Genel Seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İYİ Parti'den istifa ediyorum" dedi.

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