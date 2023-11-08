Eskişehir'deki üniversitelerden 'İsrail' boykotu

ESKİŞEHİR'deki3üniversite, boykot kararı alarak, İsrail'e destek verdiği bilinen firmaların ürünlerini sosyal tesis ile kantinlerinde satmayacaklarını açıkladı.

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından boykot kararı aldı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sosyal tesisleri ve kantinlerinde Filistin'de yaşanan insanlık suçuna destek verdiği bilinen İsrail menşeili tüm firmalara ait ürünlerin satışı yapılmayacaktır" denildi.

AKADEMİK İŞ BİRLİĞİ DE YAPILMAYACAK

Anadolu Üniversitesi de üniversiteye bağlı tüm işletmelerde İsrail menşeli ürünler ile Gazze'deki insanlık suçuna destek verdiği bilinen markalara ait ürünlerin satışının yapılmayacağını açıkladı. Üniversite ayrıca Filistin'de kalıcı ateşkes sağlanana kadar İsrail'in sivillere karşı uyguladığı saldırılara destek olan akademik kurumlar ve temsilcileri ile hiçbir iş birliği gerçekleştirmeyeceklerini duyurdu.

Eskişehir Teknik Üniversitesi de sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Türk ve Filistin bayrağının yer aldığı paylaşımında, "Eskişehir Teknik Üniversitesi sosyal tesisleri, kantin ve yemekhanelerinde Filistin´de yaşanan insan suçuna ekonomik olarak destek verdiği bilinen tüm firmalara ait ürünlerin satışının yapılmaması kararı alınmıştır" denildi.