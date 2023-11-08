Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'deki üniversitelerden 'İsrail' boykotu

        ESKİŞEHİR'deki3üniversite, boykot kararı alarak, İsrail'e destek verdiği bilinen firmaların ürünlerini sosyal tesis ile kantinlerinde satmayacaklarını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 12:18 Güncelleme: 08.11.2023 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'deki üniversitelerden 'İsrail' boykotu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ESKİŞEHİR'deki3üniversite, boykot kararı alarak, İsrail'e destek verdiği bilinen firmaların ürünlerini sosyal tesis ile kantinlerinde satmayacaklarını açıkladı.

        Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından boykot kararı aldı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sosyal tesisleri ve kantinlerinde Filistin'de yaşanan insanlık suçuna destek verdiği bilinen İsrail menşeili tüm firmalara ait ürünlerin satışı yapılmayacaktır" denildi.

        AKADEMİK İŞ BİRLİĞİ DE YAPILMAYACAK

        Anadolu Üniversitesi de üniversiteye bağlı tüm işletmelerde İsrail menşeli ürünler ile Gazze'deki insanlık suçuna destek verdiği bilinen markalara ait ürünlerin satışının yapılmayacağını açıkladı. Üniversite ayrıca Filistin'de kalıcı ateşkes sağlanana kadar İsrail'in sivillere karşı uyguladığı saldırılara destek olan akademik kurumlar ve temsilcileri ile hiçbir iş birliği gerçekleştirmeyeceklerini duyurdu.

        Eskişehir Teknik Üniversitesi de sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Türk ve Filistin bayrağının yer aldığı paylaşımında, "Eskişehir Teknik Üniversitesi sosyal tesisleri, kantin ve yemekhanelerinde Filistin´de yaşanan insan suçuna ekonomik olarak destek verdiği bilinen tüm firmalara ait ürünlerin satışının yapılmaması kararı alınmıştır" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Ben kimsenin arkasından hançer vurmadım"
        "Ben kimsenin arkasından hançer vurmadım"
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Kayıp öğretmenin cenazesi derede bulundu! Kan donduran olay!
        Kayıp öğretmenin cenazesi derede bulundu! Kan donduran olay!
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Yusuf Akçiçek'e şans doğdu
        Yusuf Akçiçek'e şans doğdu
        Otomotivde 'ithal' devir
        Otomotivde 'ithal' devir
        Anketlerde Trump, Biden'ı geçti
        Anketlerde Trump, Biden'ı geçti
        10 kişi birden 1 kişiyi dövdü!
        10 kişi birden 1 kişiyi dövdü!
        Beşiktaş kritik sınavda!
        Beşiktaş kritik sınavda!
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        Netanyahu'ya istifa çağrısı
        Netanyahu'ya istifa çağrısı
        "Yalnızlık çok güzel"
        "Yalnızlık çok güzel"
        O kentte sıcaklık eksi 6 dereceye düştü!
        O kentte sıcaklık eksi 6 dereceye düştü!
        Dilan Polat: Ben deprem bölgesine yardım ettim
        Dilan Polat: Ben deprem bölgesine yardım ettim
        Yargıtay kararı genelge değiştirtti
        Yargıtay kararı genelge değiştirtti
        Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı mı?
        Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı mı?
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        İsrail Gazze merkeze girdiğini savundu, saldırılar arttı!
        İsrail Gazze merkeze girdiğini savundu, saldırılar arttı!

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de üretilen yerli esnek güneş hücresinin verimliliğini artıracak...
        Eskişehir'de üretilen yerli esnek güneş hücresinin verimliliğini artıracak...
        Eskişehir'de tedavi gören 7 yaşındaki Egemen lösemiden kurtuldu
        Eskişehir'de tedavi gören 7 yaşındaki Egemen lösemiden kurtuldu
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Eskişehir İl Müdürü Çelik'ten Dünya...
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Eskişehir İl Müdürü Çelik'ten Dünya...
        Eskişehir'de jandarmanın sanal devriyesine suç unsuru içerdiği belirlenen 1...
        Eskişehir'de jandarmanın sanal devriyesine suç unsuru içerdiği belirlenen 1...
        Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden İsrail menşeli ürünler için boykot kar...
        Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden İsrail menşeli ürünler için boykot kar...
        Eskişehir'de "abart egzozlu" araç kullanan 8 sürücüsüne ceza kesildi
        Eskişehir'de "abart egzozlu" araç kullanan 8 sürücüsüne ceza kesildi