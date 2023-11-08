Eskişehir'de 'bar cinayeti' sanığına 'müebbet' istemi ESKİŞEHİR'de,bir barda çıkan kavgada ağır yaralanıp, 7 gün sonra hayatını kaybeden Doğukan Yener'in (23) ölümüne ilişkin davada, tutuklu sanık Mertcan Allar´ın (26) kavga sırasındaki ölümcül etkili darbeyi vurduğu tespit edildi. Savcılık mütalaasında `kasten öldürme´ suçundan müebbet hapis cezası istenen sanık Allar, pişman olduğunu belirterek, "Olaydaki kişileri tanımam. Hasmım da değillerdir. Olay mekanda başlamış. Ben sonradan olaya dahil oldum. Kamera görüntülerinde tek yumruğum görünüyor" dedi.

ESKİŞEHİR'de,bir barda çıkan kavgada ağır yaralanıp, 7 gün sonra hayatını kaybeden Doğukan Yener'in (23) ölümüne ilişkin davada, tutuklu sanık Mertcan Allar´ın (26) kavga sırasındaki ölümcül etkili darbeyi vurduğu tespit edildi. Savcılık mütalaasında `kasten öldürme´ suçundan müebbet hapis cezası istenen sanık Allar, pişman olduğunu belirterek, "Olaydaki kişileri tanımam. Hasmım da değillerdir. Olay mekanda başlamış. Ben sonradan olaya dahil oldum. Kamera görüntülerinde tek yumruğum görünüyor" dedi.

Eskişehir'de yaşayan Doğukan Yener, geçen yıl 4 Haziran'da arkadaşları ile Yenibağlar Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanına gitti. Mekan çalışanları ile müşteriler arasında, saat 05.30 sıralarında kavga çıktı. Mekanın dışına taşan kavgada ağır yaralanan Doğukan Yener, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Yener, 7 gün sonra hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında, kavgada Doğukan Yener'e yumruk attığı belirtilen Mertcan Allar tutuklanırken, 13 kişi ise serbest bırakıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında dava açılan 1'i tutuklu 14 sanığın yargılanmasına, Eskişehir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Mertcan Allar ile tutuksuz yargılanan sanıklardan Koray B. ile öldürülen Doğukan Yener´in annesi Suzan Yener ve kardeşi Batuhan Yener katıldı.

SAVCI: ÖLÜMCÜL DARBEYİ MERTCAN VURDU

Mahkeme savcısı dosyaya ilişkin mütalaasını vererek Doğukan'ın ölümünde, etkili darbeyi tutuklu sanık Mertcan Allar´ın vurduğunu ifade etti. Savcı mütalaasında, "Olayda sanık Ali K. ile sanık Mercan Allar, kardeşinin üzerine kapanarak `O benim kardeşim, yapmayın´ diyerek bağıran maktul Doğukan Yener´e vurmaya başladığı, maktulü önce tramvay yoluna iterek yere düşürdüğü, sanığın saldırgan hareketlere devam ederek yumrukla vurarak araç yoluna düşürdüğü, maktule yerdeyken de vurmaya devam ettiği, görüntü izleme ve tespit tutanağına göre maktul Doğukan Yener´in hareketsiz kalmadan önce etkili darbeyi vuran kişinin sanık Mertcan Allar olduğunun tespit edildi" denildi.

Mütalaada sanık Mertcan Allar hakkında `kasten öldürmek´ suçundan müebbet, eğlence mekanı çalışanı sanık Ali K. hakkında maktule yönelik `kasten yaralama´ suçundan 4 aydan 1 yıla kadar, sanıklar Seçil D., Caner T., Kaan Furkan G. ve Ercan A. hakkında `suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme´ suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Davada cinayete iştirak ettikleri iddiasıyla yargılanan 8 sanığın ise beraatı istendi. Savcılık mütalaasının ardından öldürülen Doğukan Yener´in annesi Suzan Yener duruşmada, sanıkların en ağır cezayı almaları istediğini söyledi. Tutuklu sanık Mertcan Allar ise "Olaydaki kişileri tanımam. Hasmım da değillerdir. Olay mekanda başlamış. Ben sonradan olaya dahil oldum. Kamera görüntülerinde tek yumruğum görünüyor. Pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Mertcan Allar´ın tutukluluğunun devamına ve avukatına da mütalaaya karşı savunma yapması için süre verilmesine karar verip, duruşmayı 6 Aralık tarihine erteledi.