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        Tankerinin çarptığı yayanın kimliği tespit edildi

        ESKİŞEHİR'detankerin çarpması sonucu hayatını kaybeden ve üzerinden kimlik çıkmayan yayanın Selahattin Yiğit (73) olduğu belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 14:08 Güncelleme: 12.11.2023 - 14:10
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        Tankerinin çarptığı yayanın kimliği tespit edildi
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        ESKİŞEHİR'detankerin çarpması sonucu hayatını kaybeden ve üzerinden kimlik çıkmayan yayanın Selahattin Yiğit (73) olduğu belirlendi.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Eskişehir-Alpu kara yolunda meydana geldi. Y.S. yönetimindeki 33 CVS 29 plakalı çimento tankeri, yolun karşısına geçmek isteyen erkeğe çarptı. Tankerin altında kalan kişi, 10 metre sürüklendi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yayanın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılan ve üzerinden kimlik çıkmayan kişinin parmak izi incelmesi yapıldı. Ölen kişinin Selahattin Yiğit olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Y.S. ise ifadesinde, yayanın kör noktada kaldığını, bu nedenle görmediğini söyledi.

        Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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