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        Eskişehir'de ekskavatöre çarpan kamyonetteki baba-kız öldü (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 15:58 Güncelleme: 14.11.2023 - 16:00
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        Eskişehir'de ekskavatöre çarpan kamyonetteki baba-kız öldü (2)
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        BABA-KIZTOPRAĞA VERİLDİ

        Eskişehir'de kullandığı kamyonetle park halindeki ekskavatöre çarpan Mustafa Yücel ile kızı Nisa Yücel´in cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Odunpazarı ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi´ne götürüldü. Baba ve kızı için Yenidoğan Camii´nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye kazada yaralanan ve hastaneden taburcu edilen Mustafa Yücel´in eşi Firdevs Yücel ile ailenin yakınları katıldı. Mustafa Yücel ve kızı Nisa Yücel, namazın ardından Asri Mezarlığı´nda toprağa verildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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