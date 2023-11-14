Eskişehir'de ekskavatöre çarpan kamyonetteki baba-kız öldü (2)

BABA-KIZTOPRAĞA VERİLDİ

Eskişehir'de kullandığı kamyonetle park halindeki ekskavatöre çarpan Mustafa Yücel ile kızı Nisa Yücel´in cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Odunpazarı ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi´ne götürüldü. Baba ve kızı için Yenidoğan Camii´nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye kazada yaralanan ve hastaneden taburcu edilen Mustafa Yücel´in eşi Firdevs Yücel ile ailenin yakınları katıldı. Mustafa Yücel ve kızı Nisa Yücel, namazın ardından Asri Mezarlığı´nda toprağa verildi.