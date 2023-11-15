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        Eskişehir'de Porsuk Çayı´na düşen kadın, can simidiyle kurtarıldı

        ESKİŞEHİR´dePorsuk Çayı kenarında dolaşırken dengesini kaybederek suya düşen Reyhan T., çevredekilerin attığı can simidiyle kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 23:28 Güncelleme: 15.11.2023 - 23:30
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        Eskişehir'de Porsuk Çayı´na düşen kadın, can simidiyle kurtarıldı
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        ESKİŞEHİR´dePorsuk Çayı kenarında dolaşırken dengesini kaybederek suya düşen Reyhan T., çevredekilerin attığı can simidiyle kurtarıldı.

        Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı´nda dolaşan Reyhan T., kıyıya indikten bir süre sonra dengesini kaybederek suya düştü. Reyhan T.´nin suda çırpındığını görenler, kıyıda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından konulan dolaptan can simidi ve halatı kadına fırlattı. Can simidine tutunan Reyhan T., çevredekilerin yardımıyla kıyıya çekildi. Sağlık durumu iyi olan Reyhan T.´nin çay kenarında dolaşırken, başının dönmesi sonucu suya düştüğünü söylediği öğrenildi.

        Öte yandan Reyhan T.'nin sudan çıkarılma anları ise çevredekiler tarafından cep telefonuna kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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