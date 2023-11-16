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        Sosyal medyadan Filistinlilere saldırıya destek ve hakaret şüphelisine gözaltı (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 20:18 Güncelleme: 16.11.2023 - 20:20
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        Sosyal medyadan Filistinlilere saldırıya destek ve hakaret şüphelisine gözaltı (3)
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        İTİRAZÜZERİNETUTUKLANDI

        Eskişehir´de Yunus Esad Kuzgun, sosyal medyada paylaştığı videoda Cumhurbaşkanı'na, dini değerlere ve Filistinlilere hakaret ederek, İsrail'in saldırısına destek mesajları yazdığı tespit edilerek gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı konulan Kuzgun, serbest bırakıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli Kuzgun´un serbest bırakılmasına itiraz etti. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince yeniden gözaltına alınan Yunus Esad Kuzgun, yeniden sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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