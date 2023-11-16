Sosyal medyadan Filistinlilere saldırıya destek ve hakaret şüphelisine gözaltı (3)
İTİRAZÜZERİNETUTUKLANDI
Eskişehir´de Yunus Esad Kuzgun, sosyal medyada paylaştığı videoda Cumhurbaşkanı'na, dini değerlere ve Filistinlilere hakaret ederek, İsrail'in saldırısına destek mesajları yazdığı tespit edilerek gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı konulan Kuzgun, serbest bırakıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli Kuzgun´un serbest bırakılmasına itiraz etti. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince yeniden gözaltına alınan Yunus Esad Kuzgun, yeniden sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma sürüyor.
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