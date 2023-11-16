18 aracın lastiklerini kesen şüpheli: Sarhoştum, hatırlamıyorum (2)

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Eskişehir'de park halindeki 18 aracın lastiklerini bıçakla kestiği tespit edilerek gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Celalettin A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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