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        Eskişehir'de 2 TIR, köprüden bağlantı yoluna uçtu: 2 şoför ağır yaralı

        ESKİŞEHİR'de2TIR'ın köprü bariyerlerini aşıp, bağlantı yoluna düştüğü kazada 2 şoför ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 13:18 Güncelleme: 20.11.2023 - 13:20
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        Eskişehir'de 2 TIR, köprüden bağlantı yoluna uçtu: 2 şoför ağır yaralı
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        ESKİŞEHİR'de2TIR'ın köprü bariyerlerini aşıp, bağlantı yoluna düştüğü kazada 2 şoför ağır yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Eskişehir-Bursa kara yolu 11'inci kilometredeki Çukurhisar köprülü kavşağında meydana geldi. Süleyman Kurt (32) idaresindeki 63 ACG 488 plakalı TIR ile Ramazan Sarıçam'ın (62) kullandığı 26 UA 913 plakalı TIR, yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıktı. Köprü bariyerlerini aşan 2 TIR, arka arkaya bağlantı yoluna düşerek devrildi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Kazada yaralanan Kurt, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Sarıçam ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR'lardaki şeker pancarı ile buzdolapları yola düştü, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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