5 yıl tutuklu kalıp, beraat ettiği davada sanık olarak aranıyor ESKİŞEHİR'deTIR şoförü Cem Sarıkan'ın (35) 2014 yılında Taşıyıcılar Kooperatifi'nin altındaki mescitte öldürülmesine ilişkin yargılandığı davada 5 yıl tutuklu kaldıktan sonra 25 yıl 10 ay hapis cezası alan Ali Çetin, itiraz üzerine yeniden yargılamada 2020 yılında `delil yetersizliği´ nedeniyle beraat etti. Yeniden başlatılan soruşturma kapsamında cinayet şüphelisi olduğu gerekçesiyle hakkında yeni dava açılan Ali Çetin hakkında tekrar yakalama kararı çıkarıldı.

ESKİŞEHİR'deTIR şoförü Cem Sarıkan'ın (35) 2014 yılında Taşıyıcılar Kooperatifi'nin altındaki mescitte öldürülmesine ilişkin yargılandığı davada 5 yıl tutuklu kaldıktan sonra 25 yıl 10 ay hapis cezası alan Ali Çetin, itiraz üzerine yeniden yargılamada 2020 yılında `delil yetersizliği´ nedeniyle beraat etti. Yeniden başlatılan soruşturma kapsamında cinayet şüphelisi olduğu gerekçesiyle hakkında yeni dava açılan Ali Çetin hakkında tekrar yakalama kararı çıkarıldı.

TIR şoförü evli ve 2 çocuk babası Cem Sarıkan, 2014 yılında Odunpazarı ilçesi 75'inci Yıl Mahallesi'ndeki Taşıyıcılar Kooperatifi'nin altında yer alan mescitte tabancayla vurularak öldürülmüş bulundu. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında kamyon şoförü Ali Çetin cinayet şüphelisi olarak yakalanıp, tutuklandı. Olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen Beytullah Öz ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ali Çetin hakkında 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı, Beytullah Öz ise azmettirici olduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılandı. 2015 yılında, mahkeme sanık Ali Çetin'e 'kasten öldürme´ ve `ruhsatsız tabanca bulundurmak´ suçlarından iyi hal indirimiyle 25 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık Beytullah Öz ise beraat etti.

Çetin´in avukatı, karara itiraz etti. 5 yıl tutuklu kalan Ali Çetin, itiraz sürecinde 2019 yılı Ekim ayında tahliye edildi. Dosyanın itirazına bakan Yargıtay, 25 yıllık hapis kararını bozarak, Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderdi. 2020 yılı şubat ayında görülen davanın yeniden yargılama karar duruşmasında mahkemeye heyeti bu kez sanık Ali Çetin hakkında 'delil yetersizliği' nedeniyle beraat kararı verdi.

ÖMÜR BOYU HAPİS TALEBİ

Eskişehir 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Çetin´in beraatinin ardından cinayetin gerçek fail ya da faillerin bulunması için Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı´nca başlatılan yeni soruşturmada, beraat eden Ali Çetin´in olay gününe ilişkin HTS kayıtları ile diğer deliller yeniden incelenerek cinayet şüphelisi olduğu iddiasıyla yeni iddianame hazırlandı. İddianamede `kasten öldürme´ suçundan ömür boyu hapis cezası talep edilen Ali Çetin hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve yakalama kararı çıkarıldı.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Eskişehir 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´ndeki yeni davanın ilk duruşmasında başka bir suçtan tutuklu sanık Beytullah Öz ile taraf avukatları yer aldı. Sanık Öz, azmettirici suçlamasını reddederek, "Olay günü, olay yerine hiç gitmedim. Diğer sanık Ali Çetin ile telefonla da görüşmedim. Ali Çetin beni aramış ancak duymamışım. Bana irsaliye teslim etmesi gerekiyordu. Zamanında teslim etmediği için aramış. Telefonumda cevapsız aranması vardı. Yanına gittiğimde benden kendisini otogara bırakmamı istedi, ben de bıraktım. Bana iftira atılıyor. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. Mahkeme heyeti sanık Öz´ün savunmasının ardından duruşmayı erteledi.

Cinayet sanığı Ali Çetin´i yakalama çalışmaları sürüyor.