Bakan Yardımcısı İnan: Sanayi alanlarımızı 5 yıl içinde 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz SANAYİve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, "Sanayi alanları master planı çalışıyoruz ve gelecek sene, 2024 bitmeden bunu sizlerin de takdirine sunacağız. Burada temel hedefimiz, sanayi alanlarımızı 5 yıl içinde 2 katına çıkarmak gibi bir iddialı bir hedefimiz var" dedi.

SANAYİve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, "Sanayi alanları master planı çalışıyoruz ve gelecek sene, 2024 bitmeden bunu sizlerin de takdirine sunacağız. Burada temel hedefimiz, sanayi alanlarımızı 5 yıl içinde 2 katına çıkarmak gibi bir iddialı bir hedefimiz var" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Eskişehir Sanayi Odası'nda düzenlenen Eskişehir Sanayici Buluşmaları programına katıldı. Bakan Yardımcısı İnan´ın yanı sıra programa Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Anadolu Üniversite Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Taha Güven ile sanayiciler katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, sanayi alanları için bir master plan üzerinde çalıştıklarını ve gelecek sene kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi. Bu planla birlikte sanayi alanlarını 5 yılda 2 katına çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Bakan Yardımcısı İnan, "Sanayi alanları master planı çalışıyoruz ve gelecek sene, 2024 bitmeden bunu sizlerin de takdirine sunacağız. Burada temel hedefimiz, sanayi alanlarımızı 5 yıl içinde 2 katına çıkarmak gibi bir iddialı bir hedefimiz var. Bunu yaparken de sanayi alanları master planı çerçevesinde hızlıca yine sıçramalarla yapmayı hedefliyoruz. İkincisi bu yolda yani bizi buraya getiren şeyler ileri götürmez derken biraz ölçeği büyütmemiz lazım. Hep beraber daha büyük ölçekli işler, buna kendimiz gücümüz yetiyorsa büyük ölçekli işlere yatırımlar yapmak. Gücümüz yetmiyorsa gücü yetmeyen başka insanlarla beraber ortaklıklar kurup, hakikaten çok büyük ölçekli dünya rekabetine daha kuvvetli vücutlarla, yapılarla, organizasyonlarla, kurumlarla çıkabilmeyi başarabilmemiz lazım. Bu tabi ki sizler rakipleri ve dünyadaki gelişmiş ülkeleri de yakından takip ediyorsunuz. Hakikaten bizim gurur duyacağımız büyük holdinglerimiz var. Ama o büyük holdinglerimizi de 3'e 5'e katlarken, bir taraftan da aşağıdan da daha büyük atılımlar yaparak, büyük organizasyonlar çıkarmamız lazım" dedi.

Programda Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Taha Güven de konuşma yaptı. Konuşmaların ardından toplantı soru cevap bölümüyle sona erdi.